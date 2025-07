Spis treści

Szwedzki napastnik rozgrywa w Lechu Poznań już szósty sezon. Dwukrotnie zdobył z nim tytuł, przed dwoma laty zaistniał z ekipą z Bułgarskiej w europejskich pucharach, osiągając ćwierćfinał Ligi Konferencji.

Ishak wprowadzi Lecha do Ligi Mistrzów?

Teraz Mikael Ishak chciałby spełnić kolejne marzenie jakim jest awans fazy ligowej Ligi Mistrzów. Na razie jest o krok od wprowadzenia poznańskiej drużyny do kolejnej rundy tych rozgrywek. Pokazał stalowe nerwy w pierwszym meczu z Breidablik, w którym bramkarza mistrza Islandii pokonał trzy razy z rzutów karnych. Trudno w to uwierzyć, ale to dopiero jego pierwszy hat-trick w barwach Kolejorza.

Pierwszy hat-trick Szweda w Lechu i rekord w Europie

Do Ishaka należy już kilka rekordów. Jest najskuteczniejszym strzelcem Lecha w Europie: w dorobku ma 20 goli. Jak podał oficjalny portal mistrza, najlepszym bilansem z polskich klubów w europejskich pucharach może pochwalić się Włodzimierz Lubański. Legendarny napastnik Górnika i reprezentacji Polski zdobył 30 bramek. Za jego plecami są Maciej Żurawski (25 trafień) i Tomasz Frankowski (22 gole). Szwed w tym zestawieniu zajmuje czwarte miejsce.

Ishak goni polskie legendy i celuje w magiczną barierę

Ishak jest również najlepszym zagranicznym snajperem Lecha. W Ekstraklasie jego bilans to 91 goli. We wszystkich rozgrywkach zdobył dla klubu z Wielkopolski 94 bramki. Kapitan goni legendy Kolejorza. Jeśli utrzyma dyspozycję z początku sezonu to niebawem przełamie magiczną barierę stu trafień dla ekipy z Bułgarskiej. Do kolekcji brakuje mu tylko tytułu króla strzelców Ekstraklasy. Może w tym sezonie o nią powalczy?

