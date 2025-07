Wielki powrót coraz bliżej! 41-krotny reprezentant Polski znów zagra w Ekstraklasie!

Mateusz Klich wraca do Polski

Tego lata do Polski wróciło kilku zawodników, którzy mają na swoim koncie występy w reprezentacji Polski. Kontrakt z Legią Warszawa podpisał Arkadiusz Reca, natomiast ponownie w barwach Lecha Poznań występuje Robert Gumny. Lada chwila na znane nazwisko ma postawić także Cracovia, w której szeregach jest już między innymi Kamil Glik.

Tym razem do zespołu ze stolicy Małopolski ma dołączyć Mateusz Klich. To 41-krotny reprezentant Polski, który jednak już od niemal trzech lat nie otrzymał powołania do drużyny narodowej. Po tym, jak rozstał się z amerykańską Atlantą, według portalu "Meczyki" planuje powrót do kraju, a konkretnie w szeregi "Pasów", w barwach których lata temu wybił się na tyle, by rozpocząć długą karierę zagraniczną.

Piękne oblicze Lecha Poznań! - ZDJĘCIA

Wzmocnienie Cracovii

Po tym, jak w 2011 roku 1,5 mln euro za Klicha zapłacił Cracovii Wolfsburg, ten występował jeszcze między innymi w Twente czy Leeds. Od dwóch lat natomiast grał w Stanach Zjednoczonych - najpierw w DC United, potem w Atlancie.

Powrót pomocnika do Cracovii w kwestiach formalnych ma być już na ostatniej prostej. Tym samym krakowski zespół zyska jeszcze jedno poważne wzmocnienie. To może tylko pobudzić apetyty kibiców "Pasów", którzy na inaugurację sezonu PKO Ekstraklasy mieli pełne prawo pękać z dumy. Ich ukochana drużyna pojechała bowiem na stadion mistrza Polski, Lecha Poznań i zwyciężyła tam okazale 4:1.

Kolejne dwa spotkania krakowska ekipa rozegra u siebie. Najpierw podejmie Bruk-Bet Termalicę Nieciecza, potem zaś Lechię Gdańsk.