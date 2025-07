Spis treści

W letnim oknie z Legii Warszawa odszedł Maxi Oyedele, który został sprzedany do RC Strasborgu. Francuski klub zapłacił za kadrowicza sześć milionów euro. Tyle wynosiła suma odstępnego. Zyskiem z tej transakcji warszawski klub musiał podzielić się z Manchesterem United. Przed rokiem Oyedele właśnie z akademii angielskiego giganta przeniósł się na Łazienkowską. Dyrektor sportowy Michał Żewłakow zapowiadał, że Legia musi sprowadzić zawodnika na pozycję defensywnego pomocnika, który będzie jak... strażnik banku.

Wybór padł na doświadczonego kadrowicza. Jak informuje grecki dziennikarz George Tsarouchas, Damian Szymański znalazł się na liście życzeń Legii. Dyrektor Żewłakow, miał już osobiście skontaktować się z doświadczonym pomocnikiem, aby przedstawić mu wizję gry w stołecznym klubie i przekonać go do powrotu do Ekstraklasy.

Jakie będą warunki transferu kadrowicza do Legii?

Walka o podpis Szymańskiego nie będzie jednak łatwa. Zainteresowanie pomocnikiem wyraża również Pogoń Szczecin, która także poszukuje wzmocnień w środkowej strefie boiska. Według dostępnych informacji to jednak Legia Warszawa jest faworytem w wyścigu po reprezentanta Polski.

Kluczowa w całej operacji jest postawa obecnego klubu zawodnika. Szymański jest związany z AEK Ateny kontraktem do połowy 2027 roku. Niewykluczone, że transfer zostanie zrealizowany w formie wypożyczenia z opcją wykupu. Taki scenariusz byłby dla Legii bardzo korzystny finansowo. Czy dyrektor Żewłakow sfinalizuje głośny powrót?

To trio już dołączyło do Legii w letnim oknie

Pierwszym nabytkiem był Petar Stojanović, który został pozyskany za darmo. Reprezentant Słowenii ostatnio występował we Włoszech. Następnym zakupem był duński napastnik Mileta Rajović, który był transferowym rekordem Legii i Ekstraklasy. Warszawski klub miał za niego zapłacić trzy miliony euro. Czy będzie strzelbą w ataku zespołu, którym kieruje rumuński trener Edward Iordanescu? Ostatnio na zasadzie wolnego transferu przybył Arkadiusz Reca. Lewy obrońca reprezentacji Polski przez ostatnie siedem lat grał we Włoszech. Czy czwartym transferem będzie Damian Szymański?

🇵🇱💥Damian #Szymanski is now very close to sign for #LegiaWarsaw ‼️🗣️Michal Zewlakow spoke with the Polish midfielder and convinced him❗️#Legia#Pogon is also in the race, #aekfc is positive on selling Szymanski 🔜 pic.twitter.com/bWlehTukse— George Tsarouchas (@geo_tsar) July 24, 2025