Piłkarz Radomiaka aresztowany! Ibrahima C. oskarżony o gwałt w Radomiu

Piłkarz Radomiaka Ibrahima C. został w poniedziałek aresztowany na trzy miesiące w związku z przedstawionym mu zarzutem zgwałcenia mieszkanki Radomia – potwierdziła PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu, Aneta Góźdź. Według śledczych, do przestępstwa miało dojść 29 listopada w Radomiu. Pochodzący z Gwinei piłkarz zaprosił do domu poznaną poprzez jedną z aplikacji internetowych 30-latkę. Miało wówczas dojść do gwałtu, o czym pokrzywdzona powiadomiła policję.

- Następnego dnia 26-latek został zatrzymany i usłyszał zarzuty, a w poniedziałek Sąd Rejonowy w Radomiu zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania – powiedziała rzeczniczka. Piłkarzowi grozi kara pozbawienia wolności 2 do 15 lat.

Jeszcze w piątek (28 listopada) zagrał w zwycięskim meczu Radomiaka z Górnikiem Zabrze (4:0). W poniedziałek po południu jego klub poinformował na platformie X, że decyzją władz klubu Ibrahima C. (klub podaje pełne nazwisko) został zawieszony w prawach zawodnika w związku z pojawieniem się informacji wymagających wyjaśnienia przez właściwe organy.

"Nasz klub stanowczo potępia wszelkie zachowania naruszające obowiązujące prawo. Jednocześnie, do momentu zakończenia postępowania, klub nie będzie komentował szczegółów ani odnosił się do spekulacji medialnych" – podano we wpisie.

Gwinejczyk Ibrahima C. w lipcu podpisał z radomskim klubem dwuletnią umowę. W Radomiaku występował na pozycji pomocnika - w tym sezonie rozegrał 14 meczów, w których zanotował jedną asystę.