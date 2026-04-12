Raków Częstochowa z klasą pożegnał Jacka Magierę. Tam się wychował

Informacja o odejściu trenera Jacka Magiery wstrząsnęła całym środowiskiem piłkarskim. W wieku zaledwie 49 lat odszedł zdrowy, wysportowany mężczyzna. Przyczyną śmierci było zasłabnięcie podczas porannego treningu biegowego.

W sobotę zmarłego szkoleniowca, mocno związanego z Warszawą, pożegnała Legia Warszawa. Kibice ubrani na czarno wypełnili stadion przy Łazienkowskiej i przygotowali wyjątkową oprawę z wizerunkiem Magiery, zakończoną odpaleniem rac.

Każde spotkanie 28. kolejki PKO Ekstraklasy poprzedzone jest minutą ciszy ku czci wybitnego trenera i byłego piłkarza.

Jacek Magiera był wychowankiem Rakowa. Jako zawodnik rozegrał 38 meczów ligowych w barwach "Medalików" (w sezonie 1995/1996 i na początku 1996/1997), w których zdobył 8 bramek (za 90minut.pl)

Częstochowski klub przed meczem z Motorem Lublin przygotował specjalne okolicznościowe koszulki z napisem „Jacku, żegnaj”. Ponadto podczas minuty ciszy kibice wywiesili transparent poświęcony tej wybitnej postaci polskiego futbolu.

