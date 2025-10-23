Przed Lechem Poznań kluczowe starcia, najpierw w Lidze Konferencji, a potem ligowy klasyk z Legią Warszawa.

Szwedzki duet Mikael Ishak i Leo Bengtsson napędzają ofensywę "Kolejorza".

Czy ich współpraca okaże się decydująca w nadchodzących meczach, zwłaszcza w starciu z odwiecznym rywalem?

Przed Lechem Poznań starcie w mistrzem Gibraltaru, a potem mecz z Legią Warszawa w hicie 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W zespole "Kolejorza" oczy kibiców zwrócone są na szwedzki duet napędzający ofensywę – kapitana Mikaela Ishaka i jego rodaka, Leo Bengtssona. Czy to właśnie oni okażą się kluczowi w starciu z odwiecznym rywalem?

Igor Angulo wprost o Górniku Zabrze. Legenda nie ma wątpliwości przed hitem z Jagiellonią

Piotr Reiss o Ishaku: "Trafili w dziesiątkę"

O klasie Ishaka nie trzeba nikogo przekonywać. Szwedzki napastnik niedawno przekroczył granicę stu goli dla poznańskiej drużyny i z każdym występem śrubuje ten dorobek. Z siedmioma bramkami na koncie przewodzi klasyfikacji strzelców Ekstraklasy. Pozycję lidera dzieli z Jesusem Imazem, asem Jagiellonii.

– Ishak jako kapitan wypełnia swoją rolę - mówił nam niedawno Piotr Reiss. - Zawsze możesz na niego liczyć. Jak ma sytuacje, to potrafi je wykorzystać, choć i jemu się zdarza przestrzelić. Może nie jest finezyjny, ale jego rozlicza się z goli, a to wychodzi mu znakomicie. Lech trafił w dziesiątkę, sprowadzając go przed laty. Taki snajper był potrzebny, a taktyka zespołu jest ustawiana pod niego, aby można było lepiej wykorzystać jego atuty – dodał były król strzelców Ekstraklasy.

Ishak w Ekstraklasie ma na koncie 80 bramek i nie ukrywa, że jego celem jest dołączenie do elitarnego "klubu 100". Wyzwaniem będzie jednak mecz z Legią. Jego bilans przeciwko warszawskiej drużynie to 11 występów zdobył tylko dwie bramki.

Tomasz Pieńko rozkręca się w Rakowie. Były reprezentant Polski nie ma wątpliwości. "Ma zadatki na klasowego piłkarza"

Nowa siła w ataku. Bengtsson idealnym partnerem dla kapitana?

Od lata Ishak ma wsparcie w osobie Leo Bengtssona. Skrzydłowy zaliczył obiecujący początek w barwach "Kolejorza" i udowadnia, że jest niezwykle cennym zawodnikiem, nawet wchodząc z ławki rezerwowych. Gdy dostaje szansę jako zmiennik, nie zawodzi i potrafi nawet kilkanaście minut przekuć na strzelenie gola. Co ciekawe, statystyki pokazują, że współpraca Szwedów układa się znakomicie. W trzech meczach ligowych, w których obaj przebywali razem na boisku, każdy z nich wpisywał się na listę strzelców. Podobna sytuacja miała miejsce w dwóch spotkaniach europejskich pucharów.

- Bengtsson ma ciąg na bramkę - ocenił Reiss. - Jest dynamiczny, ma szybkość, podanie i gole. Nie ma w jego grze przestojów. Nie tylko dba o ofensywę, ale także nie zapomina o ofensywie. Może być ciekawym wzmocnieniem zespołu - przyznał były napastnik Kolejorza.

Paweł Wszołek uderza pięścią w stół! Mocne słowa przed hitem. "Wymagajmy od siebie"

Lech Poznań - Legia Warszawa. Znasz historię tych potyczek? Pytanie 1 z 10 W którym roku doszło do pierwszego meczu pomiędzy Lechem Poznań (ZZK Poznań), a Legią Warszawa? 1922 1948 1950 Następne pytanie

Sonda Kto będzie mistrzem Polski w sezonie 2025/26? Lech Raków Jagiellonia Pogoń Legia Inny zespół

Lech Poznań idzie po mistrza? Śmiała deklaracja prezesa Karola Klimczaka. Kibice będą zachwyceni Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.