2025-10-23

Tomasz Pieńko to nazwisko, o którym jest coraz głośniej. Młody zawodnik Rakowa Częstochowa, który latem dołączył do wicemistrza Polski, zbiera świetne recenzje za swoje występy. Jego potencjał dostrzega były reprezentant Polski, Piotr Czachowski, który uważa, że kapitan młodzieżówki ma zadatki na klasowego piłkarza. Jak wypadnie w starciu z Sigmą Ołomuniec w Lidze Konferencji?

Tomasz Pieńko, pomocnik Rakowa Częstochowa
  • Tomasz Pieńko, ofensywny pomocnik Rakowa, zachwycił hat-trickiem w meczu reprezentacji U-21.
  • Piotr Czachowski, były reprezentant Polski, widzi w Pieńce potencjał na klasowego piłkarza.
  • Jakie wyzwania stoją przed młodym zawodnikiem w Rakowie i co zadecydowało o jego rosnącej roli w drużynie?

Ostatnie dni należą do Tomasza Pieńki. Ofensywny pomocnik, który latem zamienił Zagłębie Lubin na Raków Częstochowa, był bohaterem meczu reprezentacji Polski do lat 21. W spotkaniu eliminacji do mistrzostw Europy przeciwko Szwecji popisał się spektakularnym hat-trickiem, udowadniając swój ogromny potencjał. Jego występem zachwycony jest były reprezentant Polski, Piotr Czachowski.

Przed Rakowem mecz wyjazdowy z Sigmą Ołomuniec w Lidze Konferencji, a w niedzielę zmierzy się z Lechią Gdańsk w 13. kolejce PKO BP Ekstraklasy. To będą kolejne okazje dla Pieńki, aby potwierdzić rosnącą formę, którą doceniają już nie tylko kibice, ale i eksperci.

Rywal Rakowa nie gryzie się w język. Porównał ich do potęg, to wiele mówi

Czachowski pod wrażeniem. "Ma zadatki na klasowego piłkarza"

Piotr Czachowski w rozmowie z nami podkreśla, że popis w meczu kadry nie był przypadkiem, a efektem ciężkiej pracy i naturalnego talentu. Jak ocenia grę młodego zawodnika?

– Ma zadatki na klasowego piłkarza. Jest wysokim, szybkim i technicznym zawodnikiem – analizuje Czachowski. – Przy pierwszym golu ze Szwedami fantastycznie zastawił piłkę ciałem. Bezbłędnie wykorzystał sytuację, bez jakiegokolwiek problemu. Widać u niego ogromny luz. Potem pewnie wykonany rzut karny, a ostatni gol, gdy przelobował bramkarza, był po prostu rewelacyjny. Rozpoczął i zakończył strzelanie ze Szwedami – chwali byłego gracza Zagłębia.

Gwiazdor Sigmy szczerze przed występem z Rakowem. Padły znamienne słowa!

Trudne początki w Rakowie. "Coraz więcej odpowiedzialności bierze na siebie"

Transfer do zespołu wicemistrza Polski był dla Pieńki dużym wyzwaniem. Wejście do drużyny prowadzonej przez trenera Marka Papszuna wymagało czasu i cierpliwości, ale zawodnik udowodnił swoją wartość.

Nie miał łatwo po przejściu do Rakowa. To nie jest tak prosto grać u trenera Marka Papszuna. Jednak Pieńko potrafił wykorzystywać szansę, którą od niego dostawał. Coś drgnęło, gdy strzelił pierwszego gola dla Rakowa. Pokazał, że może zdobywać kolejne szlify i wskoczył na kolejny schodek w swoim rozwoju – zauważa ekspert.

Werner Liczka ostrzega Raków przed meczem w Lidze Konferencji. Wskazuje kluczowego gracza Sigmy i typuje wynik

Zdaniem Czachowskiego, rola Pieńki w zespole z Częstochowy systematycznie rośnie.

W Rakowie jest piłkarzem, który coraz więcej odpowiedzialności za grę bierze na siebie. Myślę, że opaska kapitana w reprezentacji Polski U-21 nie wzięła się z przypadku. To go jeszcze bardziej buduje, żeby jeszcze mocniej pracować nad sobą – podsumowuje Czachowski.

Paweł Wszołek uderza pięścią w stół! Mocne słowa przed hitem. "Wymagajmy od siebie"

