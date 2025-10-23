Lider Ekstraklasy, Jagiellonia Białystok, zmierzy się z francuskim RC Strasbourg w Lidze Konferencji.

Jagiellonia, po ligowym zwycięstwie, staje przed europejskim wyzwaniem, a trener Adrian Siemieniec docenia klasę rywala.

Mimo roli underdoga, białostoczanie jadą walczyć o zwycięstwo. Czy "Duma Podlasia" zaskoczy we Francji?

Lider PKO BP Ekstraklasy przystępuje do starcia z trzecią siłą ligi francuskiej w doskonałych nastrojach. "Duma Podlasia" w ostatniej kolejce ligowej nie dała najmniejszych szans Arce Gdynia, rozbijając rywala aż 4:0 i umacniając swoją pozycję na szczycie tabeli. Teraz jednak poprzeczka wędruje na absolutnie topowy europejski poziom.

W pierwszej kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji Jagiellonia Białystok skromnie pokonała u siebie maltański Hamrun Spartans 1:0. Z kolei RC Strasbourg pokazał swoją siłę, wygrywając na trudnym terenie w Bratysławie ze Slovanem 2:1. To stawia Francuzów w roli faworyta czwartkowego spotkania.

Jagiellonia rzuca wyzwanie potędze z Francji. Adrian Siemieniec zapowiada: "Pokażemy naszą twarz"

Siemieniec: "Zagramy z drużyną, z której bije pozytywna energia"

Trener Jagiellonii na przedmeczowej konferencji prasowej z dużym uznaniem wypowiadał się o rywalu. Podkreślił, że jego zespół czeka starcie z drużyną grającą nowocześnie i z ogromnym zaangażowaniem.

- Zmierzymy się z drużyną, która jest odważna, gra z pasją - powiedział Adrian Siemieniec, cytowany przez PAP. - Jest intensywna w swoich działaniach. Zagramy z drużyną, która dąży do inicjatywy. Z której aż bije pozytywna energia i duży entuzjazm - dodał.

Tomasz Pieńko rozkręca się w Rakowie. Były reprezentant Polski nie ma wątpliwości. "Ma zadatki na klasowego piłkarza"

Jagiellonia nie jedzie do Francji w roli chłopca do bicia

Mimo klasy przeciwnika, szkoleniowiec białostoczan daleki jest od stawiania swojego zespołu na straconej pozycji. Adrian Siemieniec podkreślił, że choć rola underdoga bywa wygodna, jego drużyna jedzie do Strasburga z zupełnie innym nastawieniem. Celem jest walka o zwycięstwo.

- Liczę na to, że mecz pokaże też naszą siłę - wyznał Siemieniec, cytowany przez PAP. - Liczę na to, że dobrze się zaprezentujemy na tle silnego rywala. Może nie jesteśmy faworytem i w sporcie jest to wygodne. Jednak nie chcemy czuć się wygodnie i komfortowo. Chcemy powalczyć o zwycięstwo - zadeklarował odważnie trener lidera polskiej ligi.

Paweł Wszołek uderza pięścią w stół! Mocne słowa przed hitem. "Wymagajmy od siebie"

Tak Jagiellonia Białystok zdobywała tytuł PKO Ekstraklasy. Jak dobrze pamiętasz mistrzowski sezon Dumy Podlasia? [QUIZ] Pytanie 1 z 15 Jagiellonia osiągnęła rekordowy wynik XXI wieku pod względem: największej liczby zwycięstw w sezonie największej liczby strzelonych bramek w sezonie największej liczby czystych kont Następne pytanie

Sonda Kto będzie mistrzem Polski w sezonie 2025/26? Lech Raków Jagiellonia Pogoń Legia Inny zespół