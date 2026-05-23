Tragedia na meczu Legia Warszawa - Motor Lublin. Zmarł jeden z kibiców

Według informacji przekazywanych na stadionie, kibic Motoru Lublin zasłabł w trakcie spotkania. Służby medyczne natychmiast udzieliły mu pomocy i przewiozły go do szpitala. Niestety, mimo starań lekarzy, mężczyzny nie udało się uratować. Spiker na stadionie poinformował o tym fakcie przed końcem meczu, co wywołało minutę ciszy i ogromne poruszenie wśród obu grup kibiców.

37-letni kibic spadł z trybuny i zmarł! Ogromna tragedia w czasie meczu

Szczegóły dotyczące wieku zmarłego i dokładnych okoliczności nie są jeszcze w pełni znane. Według wstępnych doniesień, kibic Motoru przyjechał na mecz z Lublina, by wspierać swoją drużynę w ostatnim spotkaniu sezonu. Wiadomo, że tragedia rozegrała się na trybunach w sektorze gości.

Motor Lublin wydał oświadczenie, w którym złożyły kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego.