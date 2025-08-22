Trzęsienie ziemi w Ekstraklasie! Prawdziwa bomba transferowa! Potężne wzmocnienie Lecha Poznań?

Hit transferowy na horyzoncie?

Afimico Pululu to bez wątpienia jeden z najbardziej skutecznych piłkarzy w polskiej Ekstraklasie. Angolczyk od 2022 roku występuje w barwach Jagiellonii Białystok i na swoim koncie ma 62 występy, w których wpisywał się 22 razy na listę strzelców. Wszystko wskazuje na to, że przed zakończeniem okienka transferowego dojdzie do sensacyjnej wymiany na linii "Jaga" - Lech Poznań.

- Lech Poznań chce sprowadzić Afimico Pululu! Trwają rozmowy ws. porozumienia co do kontraktu z zawodnikiem. Jest już pierwsza oferta z „Kolejorza" dla napastnika. Jest pomysł, aby częścią transakcji był Filip Szymczak, którego bardzo dobrze zna dyrektor sportowy Jagiellonii - Łukasz Masłowski. Temat jest na początkowym etapie, ale może potoczyć się szybko. 1,5-2 miliony euro + Szymczak? - napisał Tomasz Włodarczyk w serwisie "X".

🚨 Lech Poznań chce sprowadzić Afimico Pululu! Trwają rozmowy ws. porozumienia co do kontraktu z zawodnikiem. Jest już pierwsza oferta z „Kolejorza” dla napastnika. Jest pomysł, aby częścią transakcji był Filip Szymczak, którego bardzo dobrze zna dyrektor sportowy Jagiellonii -… pic.twitter.com/dgiQKnn1Gp— Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) August 22, 2025

Pululu w Lechu Poznań? Szykuje się prawdziwy hit transferowy

W tej sprawie napisał także Piotr Koźmiński.

- Dzieje się wokół Pululu! Z moich informacji wynika, że chce go czołowy polski klub! To byłby transfer dekady - można przeczytać.

Pululu w czwartkowym spotkaniu w ramach eliminacji Ligi Konferencji znowu pokazał, że potrafi się odnaleźć w polu karnym rywali. 26-latek po asyście Leona Flacha pewnym strzałem pokonał bramkarza gości.

Tuż po meczu Pululu tajemniczo odpowiedział na pytanie jednego z dziennikarzy. "Czy to spotkanie mogło być pożegnaniem z Jagiellonią?".

- Oj nie... na pewno nie - odpowiedział uśmiechnięty piłkarz.

W tej sprawie także wypowiedział się Ziemowit Deptuła - prezes "Jagi" w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

- Nadszedł czas, by sprawdzić się w innym klubie - powiedział Deptuła.