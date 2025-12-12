Trzęsienie ziemi w Jagiellonii Białystok przed końcem roku! Prezes odchodzi z klubu

Po roku pracy ze stanowiska odchodzi z powodów osobistych prezes SSA Jagiellonia Białystok Ziemowit Deptuła - poinformował w piątek klub. Nowym członkiem zarządu tej spółki został Maciej Szymański, który ma przejąć obowiązki ustępującego prezesa. Deptuła objął fotel prezesa Jagiellonii Białystok 1 stycznia tego roku. Zastąpił wówczas Wojciecha Pertkiewicza, który również z powodów osobistych kończył pracę w tym klubie. Zanim doszło do tych zmian, przez kilka tygodni Deptuła wdrażał się w obowiązki, pracując od końca października 2024 roku jako wiceprezes.
Prezes Jagiellonii Białystok odchodzi z klubu
W piątek SSA Jagiellonia poinformowała, że odchodzi on z końcem roku ze względów osobistych. Poinformowała jednocześnie, że na nowego członka zarządu został powołany Maciej Szymański; wcześniej był on związany z Widzewem Łódź. W krótkim oświadczeniu zamieszczonym w komunikacie klubu Ziemowit Deptuła nie odniósł się szczegółowo do powodów rezygnacji, podał jedynie, iż są to powody osobiste.
Rada nadzorcza spółki zdecydowała, że zarząd funkcjonować będzie w składzie dwuosobowym. Oprócz członka zarządu Macieja Szymańskiego jest w nim również - powołana na początku listopada na funkcję wiceprezesa - Marzena Romaniuk, związana z klubem od wielu lat, ostatnio jego główna księgowa.
Przewodniczący rady Wojciech Strzałkowski poinformował, że Szymański, przejmując obowiązki ustępującego prezesa, będzie także koncentrował się na działaniach związanych z powstaniem nowego centrum treningowego Jagiellonii. - Jego doświadczenie w realizacji podobnego projektu w poprzednim klubie stanowi ważny atut i jeden z powodów, dla których został powołany do zarządu - powiedział.
Zaznaczył też, że zmiany personalne nie oznaczają odejścia od „kierunku rozwoju wyznaczonego w ostatnich miesiącach”.
- Klub kontynuuje realizację przyjętej strategii we wszystkich obszarach działalności, a stabilność i bezpieczeństwo funkcjonowania pozostają dla nas kluczowe. Jagiellonia jest w dobrych rękach, a ciągłość działań operacyjnych podczas wdrażania nowego członka zarządu gwarantują dyrektorzy odpowiedzialni za poszczególne działy klubu - oświadczył Wojciech Strzałkowski.