Trzęsienie ziemi w Jagiellonii Białystok przed końcem roku! Prezes odchodzi z klubu

Po roku pracy ze stanowiska odchodzi z powodów osobistych prezes SSA Jagiellonia Białystok Ziemowit Deptuła - poinformował w piątek klub. Nowym członkiem zarządu tej spółki został Maciej Szymański, który ma przejąć obowiązki ustępującego prezesa. Deptuła objął fotel prezesa Jagiellonii Białystok 1 stycznia tego roku. Zastąpił wówczas Wojciecha Pertkiewicza, który również z powodów osobistych kończył pracę w tym klubie. Zanim doszło do tych zmian, przez kilka tygodni Deptuła wdrażał się w obowiązki, pracując od końca października 2024 roku jako wiceprezes.

Wstrząsające kulisy burdy kiboli Jagiellonii i Rayo. Był środek nocy! W to byli uzbrojeni

Prezes Jagiellonii Białystok odchodzi z klubu

W piątek SSA Jagiellonia poinformowała, że odchodzi on z końcem roku ze względów osobistych. Poinformowała jednocześnie, że na nowego członka zarządu został powołany Maciej Szymański; wcześniej był on związany z Widzewem Łódź. W krótkim oświadczeniu zamieszczonym w komunikacie klubu Ziemowit Deptuła nie odniósł się szczegółowo do powodów rezygnacji, podał jedynie, iż są to powody osobiste.

Rada nadzorcza spółki zdecydowała, że zarząd funkcjonować będzie w składzie dwuosobowym. Oprócz członka zarządu Macieja Szymańskiego jest w nim również - powołana na początku listopada na funkcję wiceprezesa - Marzena Romaniuk, związana z klubem od wielu lat, ostatnio jego główna księgowa.

To Rosjanie zaatakowali kibiców Legii w Armenii! Szokujące kulisy zamieszek

QUIZ: Ci piłkarze Jagiellonii grali w reprezentacji Polski. Jak dobrze ich znasz? Pytanie 1 z 10 To obecny reprezentant Polski, który rozegrał 1 spotkanie w narodowych barwach, będąc piłkarzem Jagiellonii. Kogo widzimy na zdjęciu? Kamil Grosicki Przemysław Frankowski Karol Świderski Następne pytanie

Przewodniczący rady Wojciech Strzałkowski poinformował, że Szymański, przejmując obowiązki ustępującego prezesa, będzie także koncentrował się na działaniach związanych z powstaniem nowego centrum treningowego Jagiellonii. - Jego doświadczenie w realizacji podobnego projektu w poprzednim klubie stanowi ważny atut i jeden z powodów, dla których został powołany do zarządu - powiedział.

Zaznaczył też, że zmiany personalne nie oznaczają odejścia od „kierunku rozwoju wyznaczonego w ostatnich miesiącach”.

- Klub kontynuuje realizację przyjętej strategii we wszystkich obszarach działalności, a stabilność i bezpieczeństwo funkcjonowania pozostają dla nas kluczowe. Jagiellonia jest w dobrych rękach, a ciągłość działań operacyjnych podczas wdrażania nowego członka zarządu gwarantują dyrektorzy odpowiedzialni za poszczególne działy klubu - oświadczył Wojciech Strzałkowski.