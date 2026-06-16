Ważna informacja! Król strzelców odchodzi z Polski? Tomas Bobcek wprost o swojej przyszłości

Tomas Bobcek, król strzelców Ekstraklasy, przeżywa gorzkie chwile po spadku jego Lechii Gdańsk z ligi.

W szczerej rozmowie napastnik ujawnia kulisy katastrofy i jasno deklaruje chęć podjęcia nowego, ambitnego wyzwania w karierze.

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Radość przez łzy. "Jest mi bardzo przykro"

„Super Express”: - Zostałeś królem strzelców Ekstraklasy z 20 golami na koncie. To ogromna nobilitacja, ale czy w pełni potrafisz się nią cieszyć w obliczu spadku Lechii?

Tomas Bobcek: - Oczywiście, że bardzo się cieszę z tego, ile bramek strzeliłem. To dla mnie indywidualna nagroda i powód do dumy. Koniec końców, to jednak nie wystarczyło, żeby utrzymać Lechię w Ekstraklasie. Nie zrealizowaliśmy celu, który sobie postawiliśmy, dlatego jest mi po prostu bardzo przykro. Ten tytuł ma dla mnie słodko-gorzki smak.

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- Wasz zespół strzelił najwięcej goli w całej lidze, a mimo to spadł. To ewenement. Czego twoim zdaniem zabrakło, żeby Lechia się utrzymała?

- Traciliśmy bardzo dużo bramek jako cały zespół. Obrona zaczyna się od napastnika, więc ja też mogłem zacząć lepiej bronić. Gdybyśmy tracili mniej goli, z pewnością byśmy się utrzymali. Nie wiem, czego dokładnie zabrakło. Może trochę pewności siebie po tych pierwszych przegranych meczach na wiosnę? Wtedy straciliśmy grunt pod nogami, pojawiła się presja i wszystko potoczyło się tak, jak każdy widział.

"Chcę iść wyżej". Co dalej z przyszłością Bobcka?

- Szczerze mówiąc, nigdy nie widziałem tak przybitego króla strzelców. To dla ciebie zupełnie nowa sytuacja.

- Wszystko jest po raz pierwszy. Nigdy wcześniej nie strzeliłem tylu bramek i nigdy nie spadłem z ligi. Mam nadzieję, że spadek już się nie powtórzy, ale liczę na to, że tytuł króla strzelców jeszcze się będzie powtarzał.

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- Kibiców najbardziej interesuje twoja przyszłość. Zostajesz w Lechii, czy będziesz szukał nowego klubu?

- Musimy poczekać i zobaczyć, co przyniesie przyszłość. Nie ukrywam jednak, że chciałbym się rozwijać i pójść gdzieś wyżej. Już wcześniej wspominałem, że niezależnie od tego, czy się utrzymamy, czy spadniemy, będę chciał zrobić kolejny krok w karierze.

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