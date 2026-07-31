Ekstraklasa dopiero ruszyła, a tu powrót reprezentanta Polski! Transferowa bomba

Mateusz Wieteska został nowym piłkarzem Wieczystej Kraków - beniaminka Ekstraklasy.

To sześciokrotny reprezentant Polski, który był w kadrze Polski na MŚ 2022.

Wieteska podpisał kontrakt na rok z opcją przedłużenia o kolejny sezon.

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W lipcu 2022 roku Mateusz Wieteska został wykupiony z Legii Warszawa przez francuski Clermont Foot. W barwach tego klubu rozegrał 37 spotkań w Ligue 1, a po roku przeszedł do Cagliari Calcio. 29-letni środkowy obrońca jest wychowankiem Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Potem szkolił się w Legii. Z tym klubem wywalczył trzy tytuły mistrza Polski. Grał także w Dolcanie Ząbki, Chrobrym Głogów i Górniku Zabrze.

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Jego kariera we Włoszech nie układała się zbyt dobrze. Sezon 2024/25 spędził głównie na wypożyczeniu do PAOK Saloniki, a poprzedni w tureckim Kocaelispor Kulubu, gdzie wystąpił tylko w jednym meczu. Wpływ na to miała poważna kontuzja - zerwanie więzadeł w kolanie - jakiej doznał w sierpniu ubiegłego roku. Po powrocie do zdrowia zdecydował się odbudować formę, wracając do Polski.

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Wieteska ma w swoim dorobku sześć występów w reprezentacji Polski. Był także w kadrze na mistrzostwa świata w Katarze w 2022 roku. Jest dziewiątym piłkarzem pozyskanym przez Wieczystą w tym oknie transferowym.

Absolutny beniaminek Ekstraklasy w pierwszym meczu tego sezonu ekstraklasy przegrał 2:1 w Radomiu z Radomiakiem. W sobotę o godz. 17.30 zmierzy się w Krakowie z mistrzem Polski - Lechem Poznań. Jeszcze bez Wieteski, który dzień po dniu powinien stopniowo włączać się do walki o miejsce w składzie drużyny prowadzonej przez trenera Kazimierza Moskala.

Mateusz Wieteska piłkarzem Wieczystej 🟡⚫️Obrońca przenosi się na Chałupnika z włoskiego @CagliariCalcio na mocy transferu definitywnego🤝Wietes! Dobrze Cię widzieć! Powodzenia💪 pic.twitter.com/zxf0Q109y1— Wieczysta Kraków (@Wieczysta) July 31, 2026