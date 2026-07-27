Wróciła Ekstraklasa! Zobacz wyniki i tabelę po ostatnim meczu 1. kolejki

Za nami 1. kolejka PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2026/2027.

Na zakończenie zmagań Zagłębie Lubin wygrało w poniedziałek z Piastem Gliwice 2:0 i zostało pierwszym liderem tego sezonu!

Wcześniej zwycięstwa odniosły m.in. Legia Warszawa i Wisła Kraków. Sprawdź wyniki i tabelę po 1. kolejce Ekstraklasy.

Zagłębie Lubin 2:0 Piast Gliwice. Wyniki i tabela Ekstraklasy po 1. kolejce

Po dwóch miesiącach przerwy piłkarska Ekstraklasa wróciła z nowym sezonem. Rozgrywki 2026/2027 zostały zainaugurowane w piątek, 24 lipca w Radomiu, gdzie miejscowy Radomiak wygrał 2:1 z jednym z trzech beniaminków - Wieczystą Kraków. W drugim piątkowym spotkaniu niezwykle cenne zwycięstwo odniosła Legia Warszawa, która na wyjeździe wygrała 1:0 z Pogonią Szczecin po golu debiutującego Zorana Arsenicia w samej końcówce. Sobota rozpoczęła się z kolei od wyszarpanego w podobnym stylu zwycięstwa Jagiellonii Białystok nad Koroną Kielce (1:0). Później porażkę zanotował drugi z beniaminków - Śląsk Wrocław - przegrywając w Zabrzu z Górnikiem (1:2) pomimo prowadzenia 1:0. Wieczorem niespodziewaną wpadkę przed własną publicznością zanotował broniący tytułu Lech Poznań, który tylko zremisował z Cracovią 0:0.

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W niedzielę jeszcze gorzej zaprezentował się inny z pucharowiczów - Raków Częstochowa, który przegrał u siebie z Wisłą Płock (1:2). Następnie w niezwykle ciekawym starciu Widzew Łódź zremisował z Motorem Lublin 2:2, a wieczorem honor beniaminków uratowała wracająca do Ekstraklasy po 4 latach Wisła Kraków. Biała Gwiazda przy pełnych trybunach wygrała 2:1 z GKS-em Katowice i udowodniła, że po powrocie do elity będzie chciała namieszać.

Pierwszą kolejkę Ekstraklasy w sezonie 2026/2027 zwieńczył poniedziałkowy mecz Zagłębia Lubin z Piastem Gliwice, w którym gospodarze wygrali 2:0 po golach Jakuba Sypka i Marcela Reguły w drugiej połowie, dzięki czemu zostali pierwszym liderem tego sezonu!

Oto komplet wyników i tabela po 1. z 34. kolejek tego sezonu (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, różnica bramek)

1. Zagłębie Lubin - 3 pkt (1 1 0 0 2-0 +2)

2. Górnik Zabrze - 3 pkt (1 1 0 0 2-1 +1)

. Radomiak Radom 1 1 0 0 2-1 +1

. Wisła Kraków 1 1 0 0 2-1 +1

. Wisła Płock 1 1 0 0 2-1 +1

6. Jagiellonia Białystok - 3 pkt (1 1 0 0 1-0 +1)

. Legia Warszawa 1 1 0 0 1-0 +1

8. Motor Lublin - 1 pkt (1 0 1 0 2-2)

. Widzew Łódź 1 0 1 0 2-2

10. Cracovia Kraków - 1 pkt (1 0 1 0 0-0)

. Lech Poznań 1 0 1 0 0-0

12. GKS Katowice - 0 pkt (1 0 0 1 1-2 -1)

. Raków Częstochowa 1 0 0 1 1-2 -1

. Śląsk Wrocław 1 0 0 1 1-2 -1

. Wieczysta Kraków 1 0 0 1 1-2 -1

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16. Korona Kielce - 0 pkt (1 0 0 1 0-1 -1)

. Pogoń Szczecin 1 0 0 1 0-1 -1

18. Piast Gliwice - 0 pkt (1 0 0 1 0-2 -2)

24 lipca 2026:

Radomiak Radom - Wieczysta Kraków 2:1 (1:0)

Pogoń Szczecin - Legia Warszawa 0:1 (0:0)

25 lipca 2026:

Jagiellonia Białystok - Korona Kielce 1:0 (0:0)

Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:1 (0:1)

Lech Poznań - Cracovia Kraków 0:0

26 lipca 2026:

Raków Częstochowa - Wisła Płock 1:2 (0:1)

Widzew Łódź - Motor Lublin 2:2 (2:1)

Wisła Kraków - GKS Katowice 2:1 (0:0)

27 lipca 2026:

KGHM Zagłębie Lubin - Piast Gliwice 2:0 (0:0)

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