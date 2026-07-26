Wisła Kraków wraca do Ekstraklasy i powalczy z GKS-em Katowice.

Mecz cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a wszystkie bilety zostały dawno sprzedane.

Sprawdź, gdzie oglądać mecz Wisła Kraków - GKS Katowice NA ŻYWO.

Wisła Kraków - GKS Katowice: SKŁADY

Po czterech latach przerwy piłkarze Wisły Kraków rozegrają mecz na poziomie ekstraklasy. W niedzielę gościć będą GKS Katowice. Trener 13-krotnych mistrzów Polski Mariusz Jop ze spokojem oczekuje tej konfrontacji. - Wiemy, na co nas stać, wiemy, czego chcemy - powiedział. Poniżej składy:

Wisła Kraków: Łubik, Giger, Uryga, Maisonneuve, Krzyżanowski, Duda, Igbekeme, Kuziemka, Duarte, Božić, Sánchez.

GKS Katowice: Kobylak, Wasielewski, Jędrych, Klemenz, Resta, Galán, Łukasiak, Wolski, Marković, Szkuryn, Nowak.

Wisła Kraków - GKS: Powrót Białej Gwiazdy

Mecz Wisła Kraków - GKS Katowice cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Wszystkie bilety sprzedały się już 16 czerwca. Trener Mariusz Jop, dla którego będzie to debiut w roli trenera w ekstraklasie, przyznał, że towarzyszy my ekscytacja z tym związana, ale także wewnętrzny spokój i poczucie, że zespół jest gotowy do takiej rywalizacji. Dodał także, że piłkarzom nie trzeba chłodzić głów z powodu emocji związanych ze startem w ekstraklasie. - Emocje są dobre, bo pomagają w pokazaniu siebie w pełni. Pełny stadion to dla nas też nic nowego. Nasi zawodnicy dobrze to znają. Myślę, że wiemy, na co nas stać, wiemy, czego chcemy, wiemy, w jaki sposób się przygotowywaliśmy. Widzę w zespole koncentrację, ale i spokój - zapewnił.

GKS Katowice w poprzednim sezonie zajął piąte miejsce, co dało prawo gry w eliminacjach Ligi Konferencji. W czwartek podopieczni trenera Rafała Góraka zagrali pierwszy mecz, przegrywając 1:2 z MSK Żilina.

Latem Wisła dokonała czterech transferów. Największe szanse na grę mają bramkarz Marcel Łubik oraz stoper Maxence Maisonneuve. Skrzydłowy Elie Youan i napastnik Jeremy Guillemenot muszą jeszcze nadrobić zaległości treningowe, choć ten pierwszy zapewne dostanie trochę minut ławki, bo w ostatnim sparingu pokazał się z dobrej strony i zdobył bramkę.

Wisła Kraków - GKS Katowice Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Wisła Kraków - GKS Katowice w PKO BP Ekstraklasie zostanie rozegrany w niedzielę 26 lipca 2026. Początek meczu o godzinie 20.15. Transmisja TV z meczu Wisła Kraków - GKS Katowice na antenie Canal+, Canal+ Sport 3 oraz online na Canal+ ONLINE i Ekstraklasa.TV.

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