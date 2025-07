Wojciech Kowalczyk zrównał z ziemią piłkarzy Legii Warszawa. Ekspert nie gryzł się w język mimo zwycięstwa

Kibice Legii Warszawa mogą być zadowoleni z wyników na początku sezonu 2025/2026. Podopieczni Edwarda Iordanescu w pierwszych dwóch spotkaniach w eliminacjach Ligi Europy dwukrotnie pokonali Aktobe skromnie 1:0, a w międzyczasie okazali się lepsi od Lecha Poznań w Superpucharze Polski (1:2). W ostatnim spotkaniu w ramach eliminacji Ligi Europy zmierzyli się z Banikiem Ostrawą i zremisowali po ciężkim meczu 2:2. Wówczas na listę strzelców wpisał się Bartosz Kapustka i Jean-Pierre Nsame.

Udany początek sezonu w Ekstraklasie

Dla Legii Warszawa pierwszy mecz sezonu w Ekstraklasie okazał się udany, ponieważ "Wojskowi" w spotkaniu z Koroną Kielce zanotowali komplet punktów po zwycięstwie 0:2. Bohaterami tej potyczki byli Migouel Alfarela oraz Nsame. Iordanescu nie krył radości z postawy swojego zespołu.

- To było bardzo ważne, aby dobrze rozpocząć sezon ligowy. My to zrobiliśmy. W ciągu ostatnich osiemnastu dni rozegraliśmy pięć spotkań w trzech różnych rozgrywkach. W ostatnim czasie przejechaliśmy więcej niż 7000 kilometrów. W piątek wróciliśmy z Czech, w sobotę pojechaliśmy do Kielc, dlatego skorzystaliśmy z możliwości rotacji składem - powiedział szkoleniowiec cytowany przez klubowy portal.

Wojciech Kowalczyk ostro skrytykował piłkarzy Legii Warszawa. "Morishita i wariaci-debile"

Wojciech Kowalczyk po pierwszym meczu Legii Warszawa w Ekstraklasie nie oszczędzał wielu piłkarzy "Wojskowych", co dobitnie przekazał w programie "Liga Minus" na kanale "Weszło".

- Gdyby Nsame miał w drużynie Jesusa Imaza to byłby królem strzelców Ekstraklasy, a ma dzików i samolubów. Morishita i wariaci-debile, którzy lecą z piłką i robią nie wiadomo co. Legia powinna dzisiaj wygrać minimum 4:0 - rzucił.

Kolejnym sprawdzianem Legii Warszawa będzie rewanżowe starcie z Banikiem Ostrawa, które odbędzie się 31 lipca o godzinie 21:00.