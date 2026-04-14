Atletico Madryt - FC Barcelona Transmisja NA ŻYWO, STREAM ONLINE. Gdzie oglądać mecz? Liga Mistrzów

FC Barcelona gra z Atletico rewanżowy mecz w 1/4 finału Ligi Mistrzów, a Robert Lewandowski rozpoczyna spotkanie ma ławce rezerwowych.

Sześć dni temu Katalończycy przegrali na Camp Nou 0:2, więc są w bardzo ciężkim położeniu, ale wierzą w remontadę.

Atletico - FC Barcelona: SKŁADY. Lewandowski na ławce rezerwowych

Robert Lewandowski tydzień temu po porażce FC Barcelony z Atletico Madryt (0:2) był bardzo krytykowany za swój bezbarwny występ, który zakończył już w przerwie. W kolejnym spotkaniu w hiszpańskiej lidze nie zagrał ani minuty. Rewanżowy mecz z Atletico w Lidze Mistrzów polski napastnik też zaczyna na ławce rezerwowych. Poniżej składy:

Atletico Madryt: Musso - Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri - Giuliano, M. Llorente, Koke, Lookman - Griezmann, Julian Álvarez.

FC Barcelona: Joan García - Koundé, Eric, Gerard Martin, Cancelo - Gavi, Pedri - Lamine Yamal, Dani Olmo, Fermín - Ferran.

Atletico - FC Barcelona w Lidze Mistrzów. Będzie remontada Barcy?

Rewanżowy mecz Atletico Madryt - FC Barcelona w ćwierćfinale Ligi Mistrzów zapowiada się bardzo ciekawie. To trzecie z serii starć Barcy z zespołem Diego Simeone. Zaczęło się od wygranej Barcy w hiszpańskiej lidze (2:1), a zwycięską bramkę strzelił Robert Lewandowski. Kilka dni później Duma Katalonii musiała jednak przełknąć gorycz porażki w Lidze Mistrzów. Po czerwonej kartce Paua Cubarsiego osłabiona Barcelona przegrała 0:2 po golach Juliana Alvareza i Alexandra Sorlotha.

Czy Barcelonę stać na wielką remontadę na stadionie Atletico Madryt? - Przede wszystkim musimy skupić się głównie na mocnej dyspozycji, a nie na wyniku, bo jeśli zagramy dobrze, będziemy też w stanie strzelać gole - komentuje Hansi Flick, trener Barcelony. - Czuję, że ten mecz będzie zupełnie inny, bo atmosfera na stadionie będzie niesamowita. Fani wiedzą, o co toczy się gra, co jest potrzebne. To będzie dla nas trudne, ale wierzę w mój zespół i że możemy tego dokonać. Dlaczego nie? - dodał.

Atletico - FC Barcelona Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Atletico Madryt - FC Barcelona w 1/4 finału Ligi Mistrzów zostanie rozegrany we wtorek 14 kwietnia 2026. Początek meczu Atletico - FC Barcelona o godzinie 21. Transmisja TV z meczu Atletico Madryt - FC Barcelona na antenie Canal+ Extra 1 oraz online na Canal+ ONLINE.

