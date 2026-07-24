Cała Europa mówi o tym, co wyprawiali kibice GKS Katowice z Żiliną! "Ogień"

GKS Katowice pierwszy raz od 2003 roku rywalizuje w europejskich pucharach.

W pierwszym meczu 2. rundy el. Ligi Konferencji przegrał 2:1 z MSK Żilina.

Nie zepsuło to święta kibiców GKS, których dopingiem zachwycają się w całej Europie.

Żilina - GKS Katowice: Europa zachwyca się dopingiem polskich kibiców

23 lata temu GKS Katowice poniósł pamiętną klęskę z Cementarnicą Skopje w rundzie wstępnej Pucharu UEFA, a później na dobre zniknął z europejskiej mapy piłkarskiej, przez długie lata nie będąc nawet w Ekstraklasie. Po powrocie do najwyższej polskiej klasy rozgrywkowej w 2024 roku kibice z Katowic przeżywają jednak piękne chwile - powstał nowoczesny stadion Nowa Bukowa, a sezon 2025/2026 przyniósł wyczekiwany powrót do Europy po zajęciu świetnego 5. miejsca w polskiej lidze. Pierwszym rywalem GKS-u na drodze do Ligi Konferencji jest słowacka MSK Żilina, która na półmetku dwumeczu jest bliżej awansu do kolejnej rundy.

Liga Konferencji: GKS Katowice poległ z Żiliną! A zaczęło się tak pięknie

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Porażka 2:1 na Słowacji nie przekreśla jednak szans na awans GKS-u, choć wynik mógł być lepszy, biorąc pod uwagę, że to polski zespół objął prowadzenie już w 6. minucie. Później został jednak zdominowany przez gospodarzy z Żyliny, co nie odbiło się na żywiołowym dopingu kibiców z Katowic, cieszących się każdą minutą tego spotkania.

Nagrania z kibicami GieKSy przy okazji meczu z Żiliną szybko stały się hitem na międzynarodowych profilach poświęconych społeczności kibicowskiej. Już kilka godzin przed pierwszym gwizdkiem liczna grupa z Katowic wykonała imponującą "próbę wokalną", która szybko obiegła media społecznościowe. Później na stadionie święto kibiców trwało i szkoda tylko, że końcowy wynik nie ułożył się po ich myśli. GKS postara się odwrócić losy dwumeczu w rewanżu u siebie, który odbędzie się już 30 lipca.

🇵🇱🟡 SOUND ON! GKS Katowice fans out in full force away at MŠK Žilina for their European return. 🔉🔥 pic.twitter.com/m8qavFGMix— Ultras Clips (@ultras_clips) July 23, 2026