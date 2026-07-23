Raków Częstochowa meczem z maltańską Vallettą zaczyna walkę w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA.

Zdecydowanym faworytem jest zespół z Częstochowy.

Sprawdź, gdzie oglądać mecz Raków - Valletta NA ŻYWO.

Raków Częstochowa - Valletta: SKŁADY

Mecz Raków Częstochowa - Valletta w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA w czwartek o godzinie 18.30. Faworyta wskazać łatwo. Poniżej składy:

Raków Częstochowa: Trelowski, Svarnas, Racovitan, Tudor, Koczerhin, Repka, Ameyaw, Jean Carlos, Molnar, Makuch, Emreli.

Valletta FC: Maringa, Morello, Radić, Mbende, Ellul, Azzopardi, Tanque, Thaylor, Tavares, Zammit, Paiber.

Raków - Valletta. Kopciuszek na drodze Medalików

Raków Częstochowa piąte podejście do europejskich pucharów rozpoczyna od starcia z Vallettą FC, która przed 16 laty sprawiła sporo kłopotów Ruchowi Chorzów w eliminacjach Ligi Europy. „Niebiescy” co prawda wywalczyli awans, ale po dwóch remisach (1:1 na Malcie i 0:0 w Chorzowie), dzięki premiowanej wówczas bramce na wyjeździe.

- Żadnego przeciwnika nie należy lekceważyć - podkreślał na przedmeczowej konferencji prasowej trener Rakowa Dawid Kroczek. - Valletta to jest 25-krotny mistrz kraju i klub z naprawdę dużą historią. Dlatego przygotowujemy się do tego meczu optymalnie. Niezależnie od tego, kto pojawi się tutaj na boisku, będziemy maksymalnie skupieni na wykonaniu zadań i na tym, żeby to spotkanie wygrać - dodał Kroczek, dla którego będzie to piąty mecz, w którym poprowadzi Raków jako główny trener, ale pierwszym na arenie międzynarodowej.

Raków - Valletta Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Raków Częstochowa - Valletta FC w eliminacjach Ligi Konferencji zostanie rozegrany w czwartek 23 lipca 2026. Początek meczu o godzinie 18.30. Mecz Raków Częstochowa - Valletta nie będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji. Darmowa transmisja na żywo i stream online będą dostępne wyłącznie w internecie na Kanale Sportowym w serwisie YouTube.

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