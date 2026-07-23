Krzysztof Walczak o występach GKS Katowice w Europie. Nie uwierzycie, co zrobił mu Zinedine Zidane!

GKS Katowice wraca do europejskich pucharów po 23 latach, a legendarny Krzysztof Walczak wspomina swoje niezapomniane starcia na międzynarodowej arenie.

Walczak ujawnia zaskakujące kulisy meczu z Bordeaux, gdzie strzelił decydującego karnego i zmierzył się z Zidanem.

Odkryj jego szokującą anegdotę o incydencie z Zidanem i dowiedz się, czy obecna drużyna GKS ma szansę na historyczny awans w Lidze Konferencji!

Krzysztof Walczak: Nie słyszałem o gwiazdach Bordeaux

Największym sukcesem GKS w europejskich pucharach był awans do III rundy Pucharu UEFA w sezonie 1994/95. Rywalem był zespół Bordeaux, w składzie którego występowali reprezentanci Francji: Dugarry, Zidane, Lizarazu.

- Jak trafiliśmy na Bordeaux, to wszyscy mówili o tym trio Francuzów - wspomina Walczak. - Przyznam, że nie słyszałem o nich. Jednak jak ich tak chwalono, to pomyślałem sobie, zobaczymy co potrafią. Okazało się, że w Katowicach była wyrównana walka, ze wskazaniem na nich, bo mieli więcej sytuacji. Jednak wygraliśmy 1:0 - przypomina.

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Strzelił gola z rzutu karnego na wagę awansu do kolejnej rundy

W rewanżu Walczak został bohaterem. Wszedł od początku drugiej połowie i strzelił gola z rzutu karnego.

- Po pierwszej połowie nie było źle, choć przegrywaliśmy 0:1 - opowiada Walczak. - Dobrze zacząłem drugą część, a po dwudziestu minutach wykorzystałem karnego. Adam Ledwoń był do niego wyznaczony, ale podszedłem do niego i zaproponowałem, że dobrze się czuję i mogę strzelać. Adaś przystał na to. To był wojownik, ale może wtedy nie czuł się zbyt pewnie, bo miał trochę udział przy stracie gola - wylicza.

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Zapomnieli o nim na stadionie, do hotelu odwiozła go policja

Po meczu Walczak przywitał się z Andrzejem Szarmachem i rozmawiał z mediami. Tymczasem o swoim bohaterze zapomniała drużyna.

- Skończyłem rozmawiać i patrzę, a tam już nikogo nie ma od nas! - wyjawia - Został tylko dziennikarz Robert Walczak. Autokar z drużyną pojechał do hotelu. W końcu dostaliśmy się do niego. Odwiozła nas policja - dodaje.

Podczas meczu Walczak miał także dość nieprzyjemne zajście z Zidanem.

- W rewanżu sfaulowałem go w jednej z akcji - tłumaczy. - Podnosząc się z murawy chciałem go przeprosić. Zidane był zły i mnie opluł. Nie przejmowałem się tym. Najważniejsze było to, żebyśmy dowieźli remis 1:1 do końca. I to się udało - dodaje.

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Legii nie należały się europejskie puchary

Były napastnik docenia postawę GKS w ubiegłym sezonie. Nie ukrywa, że ucieszył go awans do europejskich pucharów.

- To było ogromne zaskoczenie, ale drużyna zrobiła progres i zasłużyła na ten sukces - zaznacza. - Byłoby bardzo przykro, gdyby Legia w ostatniej kolejce odsunęła GKS od pucharów. Po prostu jej nie należało się to. Śląski zespół grał równo przez cały sezon. Trudno wyróżniać formacje, choć można mieć trochę uwag do defensywy. Wygrywali mecze, ale tracili bramki. To był największy mankament. Musieliby mieć dużo pieniędzy, żeby kupić dobrego napastnika, który będzie strzelał gole. Ja już nie dam rady - mówi żartobliwie.

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Zarząd nie jest w gorącej wodzie kąpany

Za sukcesem stoi trener Rafał Górak. To za jego kadencji klub zrobił duży progres.

- Największym sukcesem jest to, że zarząd klubu nie był w gorącej wodzie kąpany - przekonuje. - Dał szansę trenerowi Górakowi, który pracuje od kilka lat. Pierwszy sezon w lidze był różny. Słyszałem, że przed awansem do Ekstraklasy była wzmianka o jego zwolnieniu. Jednak ludzie w klubie wytrzymali ciśnienie i zostawili chłopaka. Największy sukces to, że został trener. Później było widać jego doświadczenie. Pięknie poukładał zespół i super podobierał zawodników. To jest sedno sukcesu - wymienia.

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Liderem Katowiczan jest Bartosz Nowak, któremu przypadł tytuł Pomocnika i Piłkarza Sezonu w Ekstraklasie.

- Zasłużył na to - nie ma wątpliwości. - Był wyróżniającym się zawodnikiem, który miał dużo asyst i strzelał decydujące gole. Uważam, że powinien dostać szansę w reprezentacji Polski, w jej ostatnich meczach. Myślę, że będzie miał ciężko rozegrać taki sezon, jak ostatnio. Choć życzę mu, żeby to zrobił z jeszcze lepszym skutkiem - prognozuje.

Szanse ocenia po równo, ale sercem jest za GKS

Przed GKS rywalizacja z Żiliną w II rundzie el. Ligi Konferencji.

- Słowacy to nie jest jakiś wielki zespół - przekonuje. - Szanse oceniam po równo, ale sercem jestem za GKS. Na rewanż na pewno podjadę. Po tylu latach człowiek jest spragniony, żeby w Katowicach odżyły puchary - kończy Walczak.

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