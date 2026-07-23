Mecze dzisiaj w TV (czwartek, 23.07.2026) to spotkania w europejskich pucharach.

Raków Częstochowa i GKS Katowice powalczą w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA.

Sprawdź, o której mecze dzisiaj i gdzie oglądać mecze GKS-u Katowice i Rakowa NA ŻYWO.

Mecze dzisiaj NA ŻYWO: Raków i GKS Katowice walczą o Ligę Konferencji!

Raków Częstochowa i GKS Katowice zaczynają walkę w eliminacjach do Ligi Konferencji UEFA. Piąte podejście do europejskich pucharów Raków rozpoczyna od starcia z Vallettą FC, która przed 16 laty sprawiła sporo kłopotów Ruchowi Chorzów w eliminacjach Ligi Europy. „Niebiescy” co prawda wywalczyli awans, ale po dwóch remisach (1:1 na Malcie i 0:0 w Chorzowie), dzięki premiowanej wówczas bramce na wyjeździe.

Częstochowianie uchodzą za zdecydowanych faworytów, ale muszą to potwierdzić na boisku. Trener Dawid Kroczek uważa, że jego zespół jest dobrze przygotowany nie tylko do czwartkowego meczu (18.30), ale i do całego sezonu. Dla szkoleniowca spotkanie będzie piątym, w którym poprowadzi Raków jako główny trener, ale pierwszym na arenie międzynarodowej.

Wracający do europejskich pucharów po 23 latach Katowiczanie zaczną zmagania od rywalizacji z czwartym zespołem ekstraklasy słowackiej minionego sezonu - MSK Żilina (20.30).

- Skoro się wraca po tak długim czasie do europejskich pucharów, to - chcąc nie chcąc – sezon jest wyjątkowy. Na pewno to docenienie tego czasu, który jest za nami. Na starcie z MSK jesteśmy gotowi – ocenił kapitan GKS Arkadiusz Jędrych.

Zespół słowacki rywalizował z chorwackim Hajdukiem Split w pierwszej rundzie kwalifikacji Ligi Europy. Pierwsze spotkanie u siebie wygrał Hajduk 2:0, rewanż skończył się zwycięstwem MSK 2:1. Drużyna z Żyliny w tej sytuacji została skazana na grę w eliminacjach Ligi Konferencji.

Gdzie oglądać mecze dzisiaj NA ŻYWO w TV?

Eliminacje LK

Raków Częstochowa - Valletta FC, godz. 18.30 (Kanał Sportowy na YouTube)

MSK Żilina - GKS Katowice, godz. 20.30 (TVP Sport i TVPSport.pl)