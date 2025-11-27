Cztery gole Mbappe, kuriozalna ręka van Dijka, sensacyjne wyniki. Ta kolejka Ligi Mistrzów przejdzie do historii

Środowe mecze piątej kolejki Ligi Mistrzów 2025/26 obfitowały w zaskakujące wyniki i niezapomniane momenty.

Kylian Mbappé strzelił cztery gole, a kuriozalne błędy Van Dijka i Neuera zadecydowały o losach spotkań.

Liverpool poniósł sensacyjną porażkę u siebie, a Piotr Zieliński wpisał się na listę strzelców – dowiedz się więcej o wszystkich wynikach!

Liga Mistrzów w środę, 26 listopada. Cztery gole Mbappe, błąd Neuera i ręka van Dijka w polu karnym

Działo się! - tak w dwóch słowach można podsumować piątą kolejkę piłkarskiej Ligi Mistrzów 2005/26. Piękne gole, błędy indywidualne, zaskakujące wyniki i emocje to samego końca - wszystko to mogliśmy zobaczyć w środowych spotkaniach Champions League. Wieczór na pewno zapamięta Kylian Mbpanne, który strzelił cztery gole w wyjazdowym meczu jego Realu Madryt z Olympiakosem Pireus. "Królewscy" jednak niemiłosiernie męczyli się z greckim zespołem, wygrywając ostatecznie 4:3. Sromotną porażkę zaliczył za to FC Liverpool, który na własnym boisku uległ holenderskiemu PSC 1:4. "Ozdobą" meczu była ręka w polu karnym Virgila van Dijka, po którym sędzia podyktował jedenastkę. Powodów do radości zdecydowanie nie ma też Manuel Neuer, który popełnił fatalny błąd przy wyjściu z bramki, po którym padł gol dla Arsenalu. "Kanonierzy" zwyciężyli z Bayernem Monachium 3:1.

Piotr Zieliński strzelił gola, ale Inter przegrał z Atletico

Nas z kolei ucieszyło trafienie Piotra Zielińskiego w meczu Atletico Madryt - Inter Mediolan. Polak strzelił bramkę w 45. minucie, dając "Nerazzurrim" wyrównanie. Rezultat 1:1 utrzymywał się do 93. minuty, kiedy to drużyna z Madrytu strzeliła zwycięskiego gola. W pozostałych środowych spotkaniach Ligi Mistrzów Pafos zremisowało z AS Monaco 2:2, FC Kopenhaga pokonała Kajrat Ałmaty 3:2, Sporting Lizbona wygrał z Club Brugge 3:0, Eintracht Frankfurt przegrał z Atalantą Bergamo 0:3, a PSG wygrało z Tottenhamem 5:3. Po pięciu kolejkach Champions League prowadzi Arsenal Londyn z kompletem punktów (15). Za plecami "Kanonierów" znajdują się: PSG, Bayern, Inter i Real Madryt (po do 12 punktów). Kolejne mecze Ligi Mistrzów odbędą się 9 i 10 grudnia.

