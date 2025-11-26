Przed Lechem Poznań kolejne wyzwanie w europejskich pucharach – mecz ze szwajcarskim Lausanne-Sport.

Były reprezentant Polski, Ryszard Komornicki, analizuje styl gry rywali, wskazując na ich ofensywne podejście i niestabilną obronę.

Kluczem do sukcesu dla "Kolejorza" może być wykorzystanie słabości rywali w defensywie i ich tendencji do szybkiego "gotowania się" na boisku.

Jakie konkretne taktyki powinien zastosować Lech, aby pokonać Szwajcarów? Dowiedz się, czytając pełną analizę!

Przed Lechem Poznań kolejne wyzwanie w europejskich pucharach. Rywalem "Kolejorza" będzie szwajcarski Lausanne-Sport. Grę tego klubu przeanalizował Ryszard Komornicki, były reprezentant Polski, który od lat mieszka i pracuje w Szwajcarii. Jego wnioski wskazują jasną drogę, którą mistrzowie Polski powinni podążyć, by wygrać to starcie.

Mikael Ishak rozkręcił się w odpowiednim momencie! Kapitan Lecha błyśnie w Lidze Konferencji?

Lausanne-Sport, czyli młodość, ofensywa i... chaos

Ekipa Lausanne-Sport przeszła kadrową rewolucję. To sprawia, że jej gra jest skrajnie nieprzewidywalna.

– Dużo zawodników odeszło, dużo przyszło nowych, to jest taka drużyna w budowie, w zgrywaniu się. Dlatego jak spojrzy się na rezultaty, to z czołówką wygrywają, a przegrywają przedziwne niektóre mecze – zauważa Komornicki.

Styl gry Szwajcarów jest jasno zdefiniowany – to futbol na tak. Wolą atakować niż się bronić.

– Oni grają taką bardzo ofensywną piłkę. Nie lubią bronić nisko. Czyli to jest taki zespół, który czuje się lepiej jak atakuje wysoko. Wolą odbierać piłkę na połowie przeciwnika jak na swojej. Jak wysoko grają, to można ich pokarać właśnie z kontry. To nie jest stabilna drużyna w grze w obronie – analizuje Komornicki.

Geniusz Leo Messiego dał finał Konferencji Wschodniej MLS! Argentyńczyk był wszędzie, co za liczby

Egoistyczna gwiazda i obrona, która prosi się o kłopoty

W ofensywie rywala Lecha wyróżnia się 20-letni napastnik Gaoussou Diakite. Komornicki widzi w nim ogromny potencjał, ale też spore wady.

– Mam wrażenie, że on chce jak najszybciej wylądować w innym, topowym klubie. Ma bardzo dobry drybling, jest mocny jeden na jeden, szybki, ma dobre zakończenie, ale czasami przesadza. Na siłę chce się wyróżnić. W niektórych sytuacjach, nie tylko on, trochę jest egoistą. Nie poda koledze, tylko sam próbuje.

Polska zagra z Albanią w barażach o MŚ. Były kapitan kadry wskazuje faworyta

Jeszcze więcej słabości widać w formacji defensywnej. Wysocy, ale mało zwrotni środkowi obrońcy mają problemy, gdy trzeba szybko reagować.

– Środkowi obrońcy, Kevin Mouanga i Kaim Sow, mają chyba po metr dziewięćdziesiąt. Jak boisko jest trochę grzęskie, to już nie są tacy mocni. Mają problemy z szybkimi zawodnikami i z piłkami prostopadłymi – punktuje ekspert.

Prawdziwą szansą dla Lecha mogą być jednak stałe fragmenty gry.

– W defensywie ekipa z Lozanny gra w strefie. To dla Lecha na pewno jakaś szansa, bo przy dośrodkowaniach gapią się na piłkę, a zapominają o zawodniku - zauważa.

Bartosz Kapustka nie gryzł się w język po meczu z Lechią. Padły mocne słowa ze strony kapitana Legii

Jaka jest recepta na pokonanie Szwajcarów? "Szybko się gotują"

Komornicki nie ma wątpliwości, że kluczem do zwycięstwa będzie wykorzystanie niestabilności rywala, zwłaszcza tej mentalnej.

– Co ważne, oni dosyć często grają jednego zawodnika mniej. Nie są stabilni, jeżeli chodzi o ich emocje. Zdarza im się dużo czerwonych kartek. Jak się zagotują, to nie panują nad sobą – podsumowuje ekspert.

Robert Lewandowski przeszedł do historii Barcelony. Po meczu z Athletic Bilbao zabrał wyjątkową pamiątkę

To wyraźny sygnał dla piłkarzy Lecha, by zachować spokój i nie dać się sprowokować, a jednocześnie być gotowym na wykorzystanie frustracji rywali.

– Nie robiłbym z Lozanny klasowego zespołu, wielkiej europejskiej klasy. Jednak jest w nim potencjał, bo naprawdę mają kilku ciekawych chłopaków. Zadaniem Lecha jest po prostu zneutralizować ich mocne strony – kończy Komornicki.

Jakub Kamiński w wielkiej formie! Co za gol reprezentanta Polski w Bundeslidze

Kiedy mecz Lech Poznań - Lausanne-Sport w Lidze Konferencji? Gdzie obejrzeć?

Mecz Lech Poznań - Lausanne-Sport w Lidze Konferencji zostanie rozegrany w czwartek, 27 listopada. Początek spotkania o godz. 18.45. Transmisję meczu można będzie można zobaczyć w Polsat Sport 1.

Liga Mistrzów: Polski bramkarz obronił rzut karny! Fenomenalna parada polskiego bramkarza

Lech Poznań w 2019 roku. Co wiesz o Kolejorzu? [QUIZ] Pytanie 1 z 5 Ile ligowych meczów przegrał Lech Poznań wiosną 2019 roku? 1 2 3 Następne pytanie

Sonda Kto będzie mistrzem Polski w sezonie 2025/26? Lech Raków Jagiellonia Pogoń Legia Inny zespół