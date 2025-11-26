Liga Mistrzów: Polski bramkarz obronił rzut karny! Fenomenalna parada polskiego bramkarza

Mateusz Kochalski kolejny raz został bohaterem Karabachu Agdam w Lidze Mistrzów

We wtorkowym (25 listopada) meczu Champions League popisał się fenomenalną paradą

Kochalski obronił rzut karny Rasmusa Hojlunda. Zobacz wideo!

Liga Mistrzów: Mateusz Kochalski obronił rzut karny! [WIDEO]

Mateusz Kochalski z miesiąca na miesiąc staje się coraz rozpoznawalnym bramkarzem w Europie. Polski golkiper kolejny raz zachwycił w Champions League. Jeszcze kilka tygodni temu świetnie sprawował się między słupkami w meczu fazy play-off eliminacji, a jego świetne parady dały awans Karabachowi Agdam do fazy ligowej.

Już w samej Lidze Mistrzów kolejny raz dał zapisać się w notesach skautów z całej Europy. W Neapolu Karabach długo utrzymywał korzystny wynik m.in. dzięki interwencjom Kochalskiego. Polski bramkarz obronił rzut karny wykonywany przez Rasmusa Hojlunda w 56. minucie.

Barcelona kompletnie stłamszona przez Chelsea! Araujo głupio osłabił zespół, Lewandowski niewidoczny

W 65. minucie Scott McTominay zdobył jednak pierwszą bramkę dla gospodarzy, a w 72. min samobójcze trafienie zanotował Marko Jankovic. Spotkanie prowadził Szymon Marciniak. Przed pierwszym gwizdkiem odbyła się krótka uroczystość upamiętniająca Diego Maradonę, którego imię nosi stadion w Neapolu.

MATEUSZ KOCHALSKI BRONI RZUT KARNY! 🔥Polak zatrzymał piłkę po strzale Rasmusa Hojlunda! 🤩📺 Wszystkie dzisiejsze mecze możecie oglądać w serwisie CANAL+: https://t.co/OFoz9m2OwN pic.twitter.com/RBTaxc7wxq— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 25, 2025

Klęska Barcelony w Champions League

Barcelona przegrała na wyjeździe z Chelsea 0:3 w meczu 5. kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Robert Lewandowski wystąpił do 62. minuty, ale nie wpłynął na wynik spotkania. W innym meczu Mateusz Kochalski z Karabachu Agdam obronił rzut karny, lecz jego zespół uległ Napoli 0:2.

Chelsea od początku kontrolowała przebieg gry. W 27. minucie prowadzenie zapewnił jej samobójczym trafieniem Jules Kounde. Jeszcze przed przerwą Barcelona została osłabiona po drugiej żółtej kartce dla Ronalda Araujo. Po zmianie stron gospodarze wykorzystali przewagę liczebną, a bramki zdobyli Estevao i Liam Delap. Wojciech Szczęsny pozostał na ławce rezerwowych.

Z ostatnich czterech meczów ligowych Barcelona wygrała tylko jedno spotkanie, co przełożyło się na spadek na 15. miejsce w tabeli. Chelsea jest piąta.

Arsenal – Bayern i Inter – Atletico hitami Ligi Mistrzów w środę

Pozostałe spotkania 5. kolejki zostaną rozegrane w środę. Wśród nich znajduje się mecz Arsenalu z Bayernem Monachium oraz wyjazdowe spotkanie Interu Mediolan z Atletico Madryt. Oba zespoły mają dotychczas komplet zwycięstw.Osiem najlepszych drużyn po ośmiu kolejkach fazy ligowej awansuje bezpośrednio do 1/8 finału. Zespoły z miejsc 9–24 powalczą o tę fazę w barażach.