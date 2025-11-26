W środę, 26 listopada 2025 roku, Telewizja Polska pokaże mecz Ligi Mistrzów.

Tego wieczoru kibice będą mogli śledzić hitowe starcie Arsenal Londyn – Bayern Monachium.

To elektryzujący powrót Harry'ego Kane'a do północnego Londynu, gdzie zmierzy się z klubem, który kiedyś go odrzucił.

Nie przegap tego wyjątkowego meczu! Sprawdź, o której godzinie rozpocznie się transmisja w TVP.

Mecz dzisiaj Ligi Mistrzów w TVP, środa 26 listopada 2025

Mecz Ligi Mistrzów w TVP w środę 26 listopada to wielki hit: Arsenal Londyn - Bayern Monachium. Zabójczo skuteczny Harry Kane szybko zapełnił pustkę w ataku Bayernu po odejściu Roberta Lewandowskiego. Przed angielskim snajperem dziś wyjątkowy mecz przeciwko Arsenalowi, który kiedyś - gdy piłkarz miał 8 lat - złamał mu serce.

Mecz Arsenal - Bayern, który pokaże TVP, to starcie wicelidera z liderem tabeli Ligi Mistrzów, a dla Kane'a elektryzujący powrót do północnego Londynu. Angielski snajper to legenda Tottenhamu, lokalnego rywala "Kanonierów". W tym klubie spędził aż 13 lat (2010-2023), zanim zdecydował się na przeprowadzkę do Monachium. Jako młody chłopak trenował jednak w akademii Arsenalu, a w internecie krążą jego słynne zdjęcia w koszulce znienawidzonego przez kibiców Tottenhamu klubu.

– Miałem osiem lat. Byłem w Arsenalu tylko rok, byłem dzieckiem i po prostu chciałem grać w piłkę - tłumaczył się potem Kane, który nie odszedł z akademii "Kanonierów" z własnej woli. Piłkarz jako młody chłopak miał nadwagę i nie zapowiadał się zbyt dobrze. Trenerzy poinformowali go, że nie dorasta do standardów Arsenalu.

– Był trochę pulchny, nie był zbyt atletyczny i brakowało mu szybkości. Popełniliśmy błąd, przez który Arsène Wenger był na nas trochę wściekły, gdy dowiedział się, że jeden z najlepszych napastników świata wymknął nam się z rąk - wspominał po latach trener z akademii Arsenalu Roy Massey, gdy Kane wyrósł na wielką gwiazdę.

Sam Harry Kane opowiadał później, że potem - już jako gwiazda Tottenhamu - dodatkowo mobilizował się w meczach przeciwko klubowi, który go odrzucił. W 21 meczach strzelił "Kanonierom" aż 15 goli. Dziś zapoluje na kolejne.

Mecz Arsenal - Bayern w TVP 1. O której godzinie?

Mecz Arsenal Londyn - Bayern Monachium w Lidze Mistrzów zostanie rozegrany w środę 26 listopada 2025. Początek meczu Arsenal - Bayern o godzinie 21 polskiego czasu. Transmisja TV z meczu Arsenal - Bayern na antenach TVP 1 i Canal+ Extra 1.

