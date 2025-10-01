Liga Mistrzów w telewizji

Sezon Ligi Mistrzów 2025/26 wystartował w połowie września, a wszystkie mecze pierwszej kolejki można było obejrzeć na antenach Canal+Extra i Canal+360. W pierwszej kolejce Telewizja Polska nie pokazała żadnego spotkania.

Na mocy nowego porozumienia z CANAL+, który posiada pełne prawa do transmisji UEFA Champions League w Polsce: TVP zapewniła sobie prawo do pokazywania jednego spotkania w każdym tygodniu rozgrywek. Publiczny nadawca uzyskał prawo drugiego wyboru meczów rozgrywanych we wtorki i środy. Ponadto po środowych pojedynkach widzowie zobaczą specjalny program na żywo – z przeglądem wszystkich goli i skrótami oraz komentarzami ekspertów w studiu.

Umowa TVP z CANAL+ weszła w życie właśnie od 2. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów i różni się od tej z poprzedniego sezonu. W ubiegłym sezonie TVP również transmitowała jedno spotkanie w kolejce, jednak wyłącznie środowe (drugiego wyboru tego dnia). Było to możliwe dzięki sublicencji pozyskanej od CANAL+. Tamta umowa, obejmująca 17 spotkań i warta 13 mln euro, obowiązywała jedynie przez jeden sezon (10 miesięcy).

We wtorek, 30 września, Telewizja Polska już wykorzystała swój "drugi wybór" podczas tej kolejki. Pokazała na żywo mecz Chelsea – Benfica. To oznacza, że w środę meczu Ligi Mistrzów w "Publicznej" nie będzie.

