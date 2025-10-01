Jose Mourinho wrócił do Chelsea. Nagle wybuchła awantura! Wielkie niebezpieczeństwo. Trener zachował zimną krew!

Jose Mourinho, legenda Chelsea, powrócił na Stamford Bridge jako trener Benfiki Lizbona w meczu Ligi Mistrzów.

Podczas meczu Chelsea - Benfica doszło do awantury, gdy kibice gości zaczęli rzucać przedmiotami w Enzo Fernandeza, byłego piłkarza Benfiki, który obecnie gra w Chelsea.

Jose Mourinho wkroczył do akcji i uspokoił fanów Benfiki, zapobiegając eskalacji niebezpiecznej sytuacji.

Chelsea wygrała mecz 1:0 po samobójczym golu, a Benfica przegrała drugi mecz w Lidze Mistrzów

Chelsea Londyn - Benfica Lizbona. Jose Mourinho wrócił na Stanford Bridge

Spotkanie na Stamford Bridge pomiędzy Chelsea a Benfiką Lizbona anonsowane było jako hit drugiej kolejki zmagań w Lidze Mistrzów. Smaczku rywalizacji dodawało to, że na ławce trenerskiej ekipy z Portugalii od niedawna zasiada Jose Mourinho, czyli szkoleniowiec, który w historii "The Blues" zapisał się złotymi zgłoskami. Sam mecz rozczarował kibiców. Na boisku długimi chwilami wiało nudą, a sytuacji bramkowych było jak na lekarstwo. Ostatecznie wygrała drużyna z Londynu po samobójczym trafieniu Kolumbijczyka Richarda Riosa. Był to jedyny gol, który tego wieczoru padł w Londynie. Najciekawsze było jednak to, co stało się w końcówce pierwszej połowy. Zrobiło się bardzo niebezpiecznie. Gdyby nie Jose Mourinho, nie wiadomo, jakby to się skończyło.

Jose Mourinho wkroczył do akcji! Jego stanowcze gesty pozwoliły błyskawicznie opanować sytuację

W roli negatywnych bohaterów wystąpili kibice Benfiki. Gdy były piłkarz tej drużyny Enzo Fernandez (odszedł z portugalskiej ekipy do Chelsea w 2023 roku) szykował się do wykonania rzutu rożnego, w jego kierunku z trybun zaczęły lecieć różne przedmioty. I właśnie wtedy do akcji wkroczył Jose Mourinho. "The special one" wstał z ławki i ruszył w stronę sektora fanów gości. Jego stanowcze gesty pozwoliły błyskawicznie opanować sytuację. Kto wie, co by było, gdyby nie on.

Po dwóch meczach ligowej fazy Champions League Chelsea Londyn ma 3 punkty (w pierwszej kolejce "The Blues" przegrali z Bayernem Monachium 1:3). W gorszej sytuacji jest Benfica. W dwóch meczach zanotowała dwie porażki. W pierwszej kolejce drużyna z Portugalii sensacyjnie uległa azerbejdżańskiemu Karabach Agdam 2:3. Po tej porażce zwolniony został trener Bruno Lage. Zastąpił go Jose Mourinho, który z kolei rozstał się z Fenerbahce Stambuł.

