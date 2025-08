Przed Legią Warszawa mecz o wszystko w II rundzie eliminacji do Ligi Europy. Warszawski zespół w czwartkowy wieczór podejmie na własnym stadionie Banik Ostrawa. Sytuacja po pierwszym spotkaniu jest otwarta – w Czechach padł remis 2:2, co oznacza, że stołeczna ekipa musi wygrać, aby zapewnić sobie awans do kolejnej fazy rozgrywek bez oglądania się na dogrywkę czy rzuty karne.

Arkadiusz Reca i jego piękna żona Katarzyna. On będzie gwiazdą ligi, ona zada szyku na trybunach?

Legia - Banik. Iordanescu czuje niedosyt po pierwszym meczu

Trener stołecznej drużyny, Edward Iordanescu, nie ukrywał, że wynik pierwszego spotkania pozostawił w zespole uczucie niedosytu. Jego zdaniem Legia była w stanie osiągnąć w Ostrawie znacznie korzystniejszy rezultat.

- Wróciliśmy z Ostrawy nie do końca zadowoleni, nawet trochę sfrustrowani - powiedział rumuński szkoleniowiec podczas konferencji prasowej, cytowany przez Polską Agencję Prasową. - Uważam, że mogliśmy wycisnąć więcej z meczu w Czechach. Wynik nie był po naszej myśli. To jednak przeszłość. Najważniejszy jest awans. Wszystko zaczyna się od zera - dodał, jasno stawiając cel przed swoim zespołem.

Wielkie zmiany w życiu Mateusza Wieteski. Z żoną Klaudią podbiją Turcję?

Kibice wracają na trybuny. Koniec protestu przy Łazienkowskiej

Kluczowym elementem czwartkowego rewanżu będzie wsparcie kibiców. Fani Legii zdecydowali się zakończyć protest, co oznacza, że stadion przy ulicy Łazienkowskiej znów wypełni się głośnym dopingiem. Trener Iordanescu nie ma wątpliwości, jak wielkie znaczenie będzie to miało dla jego zawodników.

- Dobrze rozpoczęliśmy sezon, ale to nie daje nam żadnej gwarancji - przyznał Iordanescu, cytowany przez PAP. - Niezły mecz w Ostrawie nie daje nam bezpieczeństwa. Musimy być silni razem i czerpać siłę z decyzji naszych kibiców. Będziemy mieli za plecami naszych fanów, którzy zdecydowali się zakończyć protest. To dla nas świetna sprawa. Ja, mój sztab, zawodnicy i kibice będziemy jedną armią i popchniemy Legię do kolejnej rundy - podkreślił z determinacją trener "Wojskowych".

Dominika Grosicka jest jak BOGINI. To ona nakręca gwiazdę Pogoni Szczecin

Legia Warszawa - Banik Ostrawa. Gdzie i o której oglądać mecz?

Rewanżowe spotkanie Legii z Banikiem Ostrawa rozpocznie się w czwartek, 31 lipca, o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego kluczowego starcia przeprowadzi stacja TVP 2. Zwycięzca tego dwumeczu zmierzy się w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy z lepszym z pary NK Celje (Słowenia) - AEK Larnaka (Cypr).

Siostra Kamila Grosickiego włączy w Legii TURBO? Piękna Kornelia podąża śladami słynnego brata