FC Barcelona - PSG: Alarm w sprawie Lewandowskiego! Pilne wieści przed meczem

Mecz FC Barcelona - PSG to zdecydowanie najciekawsze spotkanie tej kolejki Ligi Mistrzów. Ubiegłoroczni półfinaliści podejmą u siebie obrońcę tytułu. Zarówno Barca, jak i PSG zaczęły tę edycję LM od zwycięstwa. "Duma Katalonii" wygrała na wyjeździe trudny mecz z Newcastle (2:1), a paryżanie pewnie ograli u siebie Atalantę (4:0). Teraz któraś z wielkich drużyn musi stracić punkty. Polscy kibice liczą na to, że podobnie jak w ostatnim meczu ligowym zobaczą w akcji dwóch Polaków - Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego.

FC Barcelona - PSG: Hiszpanie alarmują ws. Lewandowskiego

O ile polski bramkarz w obliczu kontuzji Joana Garcii i Marca-Andre ter Stegena jest pewniakiem do gry, o tyle więcej wątpliwości pojawia się przy Lewandowskim. Widać to po przewidywanych składach na mecz FC Barcelona - PSG.

Przewidywany skład katalońskiego "Sportu": Szczęsny - Kounde, Eric, Cubarsi, Gerard Martin - Pedri, de Jong, Olmo - Yamal, Ferran, Rashford

Przewidywany skład dziennika "Marca": Szczęsny - Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde - Pedri, de Jong, Olmo - Yamal, Ferran, Rashford

Przewidywany skład wg "Mundo Deportivo": Szczęsny - Kounde, Cubarsi, Eric, Gerard Martin - Pedri, de Jong, Olmo - Yamal, Lewandowski, Rashford/Ferran

Przewidywany skład zdaniem "AS": Szczęsny - Kounde, Eric, Cubarsi, Balde - Pedri, de Jong, Olmo - Yamal, Lewandowski, Rashford

Jak widać, katalońskie i hiszpańskie media podzieliły się w sprawie Lewandowskiego. Zdaniem "Sportu" i "Marki" Polak rozpocznie mecz na ławce, z kolei "Mundo Deportivo" i "AS" widzą go na boisku od pierwszej minuty. Sceptyczna co do występu polskiego napastnika jest także redakcja portalu FCBarca.com.

Skład wg FCBarca.com: Szczęsny - Kounde, Eric, Cubarsi, Gerard Martin - Pedri, de Jong, Olmo - Yamal, Ferran, Rashford

Jaką decyzję podjął Hansi Flick, dowiemy się ok. godziny 20:00. To wtedy poznamy oficjalne składy na hitowy mecz Barcelony z PSG.