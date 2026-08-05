Górnik Zabrze gra z Ferencvarosem Budapeszt wyjazdowy mecz w eliminacjach Ligi Europy.

Początek meczu w środę o godzinie 20.15 w stolicy Węgier.

Sprawdź, gdzie oglądać mecz Ferencvaros - Górnik NA ŻYWO.

Ferencvaros - Górnik Zabrze: SKŁADY

Piłkarze Górnika Zabrze walczą z Fenerbahce Stambuł w rewanżowym meczu 2. rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Początek meczu o godzinie 20. W pierwszym meczu w Stambule Górnik przegrał 0:1. Poniżej składy:

Ferencvaros Budapeszt: Dibusz - Osvoth, Roemaekeres, Gomez, Cadu - Corbu, Kanichowsky, Levi - Zachariassen, Joseph, Yusuf.

Górnik Zabrze: Schulze - Sacek, Janicki, Josema, Janza - Sadilek, Dietz, Urbański - Dimi, Prekop, Ismaheel.

Ferencvaros - Górnik: Zabrzanie wierzą w awans

Mecz Ferencvaros Budapeszt - Górnik Zabrze w eliminacjach LE wywołuje duże emocje. – Jesteśmy w dobrej formie i mentalnie dobrze nastawieni – ocenił kapitan wicemistrza Polski Erik Janża. - Nastroje są dobre, cieszymy się z kolejnego meczu w Europie. Mieliśmy cały tydzień, by się spokojnie przygotować. Już zapomnieliśmy o spotkaniu z Fenerbahce Stambuł. To już za nami, patrzymy do przodu – stwierdził obrońca reprezentacji Słowenii.

Trener Zabrzan Michal Gasparik przyznał, że jego ekipa zmierzy się z mocnym rywalem. - To zespół mający dużo doświadczonych zawodników, wiele jakości, szczególnie z przodu. Ma nowego trenera, widać, że gra taktycznie inaczej, niż w poprzednim sezonie. Rywal jest ciężki, ale myślę, że dwumecz będzie wyrównany – stwierdził Słowak.

Szkoleniowiec gospodarzy Balazs Borbely zadeklarował, że jego zespół będzie się starał grać w sposób ostrożny i sprytny. – Wiemy, czego się spodziewać, wiemy, o co toczy się gra. Celem jest realizacja własnego sposobu gry. Zdaję sobie sprawę, że rywalizacja potrwa nie 90 minut, tylko 180, a może i dłużej. I szkoleniowiec Górnika, którego znam osobiście, też o tym wie – powiedział.

Ferencvaros - Górnik Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Ferencvaros Budapeszt - Górnik Zabrze w eliminacjach Ligi Europy zostanie rozegrany w środę 5 sierpnia 2026. Początek meczu o godzinie 20.15. Transmisja TV z meczu Ferencvaros - Górnik Zabrze na antenach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Stream online na Polsat Box Go.

Sonda Kto wygra mecz Ferencvaros - Górnik? Ferencvaros Górnik Zabrze Będzie remis