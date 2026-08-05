Gdzie oglądać polskie kluby w Lidze Europy i Lidze Konferencji? Harmonogram meczów w czwartek

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-08-05 16:11

Przed kibicami bardzo intensywny czwartek z udziałem polskich klubów w europejskich pucharach. Lech Poznań, Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa i GKS Katowice powalczą o kolejne kroki w kierunku faz grupowych Ligi Europy i Ligi Konferencji. Sprawdzamy, gdzie będzie można obejrzeć wszystkie spotkania.

Kibice na stadionie odpalili race, tworząc gęsty czerwony dym. O meczach pucharowych przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Jagiellonia Białystok/ Materiały prasowe 40 głosów

Lech Poznań – KI Klaksvik, gdzie oglądać?

Lech po bolesnym odpadnięciu z eliminacji Ligi Mistrzów wraca do walki o europejskie puchary w kwalifikacjach Ligi Europy. Mistrz Polski zmierzy się z KI Klaksvik, mistrzem Wysp Owczych, który wcześniej przebrnął przez pierwszą rundę eliminacji Champions League, a następnie zakończył udział po dwumeczu z Żalgirisem Kowno. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Poznaniu.

Transmisja:

  • Lech Poznań – KI Klaksvik
  • Czwartek, 6 sierpnia, godz. 19:00
  • TVP2 (mecz będzie dostępny także na antenie TVP Sport i w serwisie tvpsport.pl)

Hapoel Tel Awiw – GKS Katowice, gdzie oglądać?

GKS Katowice po raz pierwszy od ponad 30 lat awansował do kolejnej rundy europejskich pucharów. Zespół Rafała Góraka odrobił straty z pierwszego meczu z MSK Żylina, a następnie udanie rozpoczął także ligowe zmagania. Teraz przed GieKSą wyjazdowe starcie z Hapoelem Tel Awiw, który swoje domowe mecze rozgrywa na Węgrzech, w Miszkolcu.

Transmisja:

  • Hapoel Tel Awiw – GKS Katowice
  • Czwartek, 6 sierpnia, godz. 20:00
  • TVP Sport (studio od godz. 19:15, transmisja również w tvpsport.pl)
JAN TOMASZEWSKI GRZMI NA LECHA I INFANTINO

Raków Częstochowa – Hammarby IF, gdzie oglądać?

Raków rozpoczyna rywalizację w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Rywalem częstochowian będzie szwedzki Hammarby IF. Spotkanie ponownie pokaże Kanał Sportowy, a za mikrofonem komentatorskim osobiście zasiądzie Mateusz Borek, szef i właściciel kanału. Kanał Sportowy pokazywał też domowy mecz "Medalików" z Valettą, świetnie opakowując całe wydarzenie. 

Transmisja:

  • Raków Częstochowa – Hammarby IF
  • Czwartek, 6 sierpnia, godz. 19:00
  • Kanał Sportowy (YouTube)

Jagiellonia Białystok – Rangers FC, gdzie oglądać?

Bez wątpienia najciekawiej zapowiadające się starcie. Wicemistrz Polski zmierzy się z jednym z najbardziej utytułowanych klubów w historii szkockiego futbolu i stanie przed ogromną szansą na wywalczenie korzystnego wyniku przed rewanżem w Glasgow.

Transmisja:

  • Jagiellonia Białystok – Rangers FC
  • Czwartek, 6 sierpnia, godz. 18:00
  • Polsat Sport 1
RAKÓW CZĘSTOCHOWA
TVP
GKS KATOWICE
LECH POZNAŃ
POLSAT