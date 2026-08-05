Gdzie oglądać polskie kluby w Lidze Europy i Lidze Konferencji? Harmonogram meczów w czwartek

Lech Poznań – KI Klaksvik, gdzie oglądać?

Lech po bolesnym odpadnięciu z eliminacji Ligi Mistrzów wraca do walki o europejskie puchary w kwalifikacjach Ligi Europy. Mistrz Polski zmierzy się z KI Klaksvik, mistrzem Wysp Owczych, który wcześniej przebrnął przez pierwszą rundę eliminacji Champions League, a następnie zakończył udział po dwumeczu z Żalgirisem Kowno. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Poznaniu.

Transmisja:

Lech Poznań – KI Klaksvik

Czwartek, 6 sierpnia, godz. 19:00

TVP2 (mecz będzie dostępny także na antenie TVP Sport i w serwisie tvpsport.pl)

Hapoel Tel Awiw – GKS Katowice, gdzie oglądać?

GKS Katowice po raz pierwszy od ponad 30 lat awansował do kolejnej rundy europejskich pucharów. Zespół Rafała Góraka odrobił straty z pierwszego meczu z MSK Żylina, a następnie udanie rozpoczął także ligowe zmagania. Teraz przed GieKSą wyjazdowe starcie z Hapoelem Tel Awiw, który swoje domowe mecze rozgrywa na Węgrzech, w Miszkolcu.

Transmisja:

Hapoel Tel Awiw – GKS Katowice

Czwartek, 6 sierpnia, godz. 20:00

TVP Sport (studio od godz. 19:15, transmisja również w tvpsport.pl)

JAN TOMASZEWSKI GRZMI NA LECHA I INFANTINO

Raków Częstochowa – Hammarby IF, gdzie oglądać?

Raków rozpoczyna rywalizację w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Rywalem częstochowian będzie szwedzki Hammarby IF. Spotkanie ponownie pokaże Kanał Sportowy, a za mikrofonem komentatorskim osobiście zasiądzie Mateusz Borek, szef i właściciel kanału. Kanał Sportowy pokazywał też domowy mecz "Medalików" z Valettą, świetnie opakowując całe wydarzenie.

Transmisja:

Raków Częstochowa – Hammarby IF

Czwartek, 6 sierpnia, godz. 19:00

Kanał Sportowy (YouTube)

Jagiellonia Białystok – Rangers FC, gdzie oglądać?

Bez wątpienia najciekawiej zapowiadające się starcie. Wicemistrz Polski zmierzy się z jednym z najbardziej utytułowanych klubów w historii szkockiego futbolu i stanie przed ogromną szansą na wywalczenie korzystnego wyniku przed rewanżem w Glasgow.

Transmisja: