Gdzie oglądać polskie kluby w Lidze Europy i Lidze Konferencji? Harmonogram meczów w czwartek

Lech Poznań – KI Klaksvik, gdzie oglądać?
Lech po bolesnym odpadnięciu z eliminacji Ligi Mistrzów wraca do walki o europejskie puchary w kwalifikacjach Ligi Europy. Mistrz Polski zmierzy się z KI Klaksvik, mistrzem Wysp Owczych, który wcześniej przebrnął przez pierwszą rundę eliminacji Champions League, a następnie zakończył udział po dwumeczu z Żalgirisem Kowno. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Poznaniu.
Transmisja:
- Lech Poznań – KI Klaksvik
- Czwartek, 6 sierpnia, godz. 19:00
- TVP2 (mecz będzie dostępny także na antenie TVP Sport i w serwisie tvpsport.pl)
Hapoel Tel Awiw – GKS Katowice, gdzie oglądać?
GKS Katowice po raz pierwszy od ponad 30 lat awansował do kolejnej rundy europejskich pucharów. Zespół Rafała Góraka odrobił straty z pierwszego meczu z MSK Żylina, a następnie udanie rozpoczął także ligowe zmagania. Teraz przed GieKSą wyjazdowe starcie z Hapoelem Tel Awiw, który swoje domowe mecze rozgrywa na Węgrzech, w Miszkolcu.
Transmisja:
- Hapoel Tel Awiw – GKS Katowice
- Czwartek, 6 sierpnia, godz. 20:00
- TVP Sport (studio od godz. 19:15, transmisja również w tvpsport.pl)
Raków Częstochowa – Hammarby IF, gdzie oglądać?
Raków rozpoczyna rywalizację w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Rywalem częstochowian będzie szwedzki Hammarby IF. Spotkanie ponownie pokaże Kanał Sportowy, a za mikrofonem komentatorskim osobiście zasiądzie Mateusz Borek, szef i właściciel kanału. Kanał Sportowy pokazywał też domowy mecz "Medalików" z Valettą, świetnie opakowując całe wydarzenie.
Transmisja:
- Raków Częstochowa – Hammarby IF
- Czwartek, 6 sierpnia, godz. 19:00
- Kanał Sportowy (YouTube)
Jagiellonia Białystok – Rangers FC, gdzie oglądać?
Bez wątpienia najciekawiej zapowiadające się starcie. Wicemistrz Polski zmierzy się z jednym z najbardziej utytułowanych klubów w historii szkockiego futbolu i stanie przed ogromną szansą na wywalczenie korzystnego wyniku przed rewanżem w Glasgow.
Transmisja:
- Jagiellonia Białystok – Rangers FC
- Czwartek, 6 sierpnia, godz. 18:00
- Polsat Sport 1