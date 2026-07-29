Górnik Zabrze gra z Fenerbahce Stambuł rewanżowy mecz w eliminacjach Ligi Mistrzów.

Tydzień temu w Turcji wicemistrzowie Polski przegrali 0:1.

Sprawdź, gdzie oglądać mecz Górnik - Fenerbahce NA ŻYWO.

Górnik Zabrze - Fenerbahce: SKŁADY

Piłkarze Górnika Zabrze walczą z Fenerbahce Stambuł w rewanżowym meczu 2. rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Początek meczu o godzinie 20. W pierwszym meczu w Stambule Górnik przegrał 0:1. Poniżej składy:

Górnik Zabrze: Philipp Schulze – Michal Sacek, Rafał Janicki, Josema, Erik Janza – Kacper Urbański, Maximilian Dietz, Lukas Sadilek – Taofeek Ismaheel, Erik Prekop, Yvan Ikia Dimi.

Fenerbahce Stambuł: Mert Gunok – Nélson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Jayden Oosterwolde – Mattéo Guendouzi, Fred – Irfan Kahveci, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu – Talisca.

Górnik - Fenerbahce. Zabrzanie wierzą w awans

Mecz Górnik Zabrze - Fenerbahce Stambuł w eliminacjach LM wywołuje duże emocje. Trener Górnika Michal Gasparik podkreślał, że jego piłkarze muszą być odważni i byłoby dobrze, gdyby pierwsi strzelili gola. W Turcji polski zespół przegrał 0:1. - Nie mamy nic do stracenia i teraz już nam nie wystarczy tylko bronić. Musimy być odważni - powiedział słowacki opiekun Górnika. - Nic się nie zmieniło, zdecydowanym faworytem jest Fenerbahce. Jednak wynik 0:1 z pierwszego meczu jest o tyle dobry dla nas, że zachowaliśmy szansę na awans przed spotkaniem u siebie - dodał.

Kapitan Górnika Erik Janża potwierdził, że pierwszym celem drużyny jest objęcie prowadzenia. - Jesteśmy pozytywnie nastawieni, ale mamy świadomość, że to będzie ciężki mecz. Mamy jednak swój plan. Musimy dobrze bronić i zdobyć bramkę. Zobaczymy, jak się ułoży to spotkanie. Może to my szybko strzelimy gola, a może długo utrzyma się bezbramkowy remis - analizował.

Górnik - Fenerbahce Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Górnik Zabrze - Fenerbahce Stambuł w eliminacjach Ligi Mistrzów zostanie rozegrany w środę 29 lipca 2026. Początek meczu o godzinie 20 polskiego czasu. Transmisja TV z meczu Górnik Zabrze - Fenerbahce Stambuł na antenach Polsatu Sport 1, Polsatu Sport Premium 1 i Super Polsatu. Stream online na Polsat Box Go.