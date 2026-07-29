Mecze dzisiaj w TV (środa, 29.07.2026) to spotkania w eliminacjach do Ligi Mistrzów.

Lech Poznań i Górnik Zabrze powalczą o Champions League przeciwko mocnym drużynom.

Sprawdź, o której mecze dzisiaj i gdzie oglądać mecze Lecha i Górnika NA ŻYWO.

Mecze dzisiaj NA ŻYWO: Lech i Górnik walczą o Ligę Mistrzów!

Lech Poznań i Górnik Zabrze kontynuują walkę w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy o Champions Leage grają dwa polskie zespoły, a to dzięki awansowi w rankingu UEFA.

Piłkarze Lecha Poznań po zwycięstwie 4:1 w Danii nad Aarhus GF 4:1 w ubiegłym tygodniu muszą w środę dopełnić formalności w rewanżu i awansować do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Jeśli „Kolejorz” nie roztrwoni w Poznaniu zaliczki z ubiegłego tygodnia, w 3. rundzie eliminacji LM zagra z azerskim Sabah Baku. Lech będzie już wtedy pewny awansu do fazy ligowej jednego z europejskich pucharów. Gdyby nawet został pokonany przez Sabah oraz kolejnego rywala w 4. rundzie eliminacji Ligi Europy, znajdzie się wśród 36 uczestników fazy zasadniczej Ligi Konferencji.

Dalej od takiego scenariusza jest Górnik Zabrze, który w Stambule przegrał pierwsze spotkanie w Fenerbahce 0:1. Choć jednobramkowa strata jest do odrobienia, wicemistrz Turcji wydaje się dysponować dużo większym potencjałem niż wicemistrz i zdobywca Pucharu Polski. Zabrzan może pokrzepić sobotnia wygrana na inaugurację ekstraklasy przed własną publicznością ze Śląskiem Wrocław 2:1, tym bardziej że odnieśli to zwycięstwo, choć to goście pierwsi trafili do siatki.

Jeśli Górnikowi uda się wyeliminować tureckiego rywala, w kolejnej rundzie zmierzy się najprawdopodobniej ze Sturmem Graz. Drużyna Szymona Włodarczyka wygrała bowiem pierwsze spotkanie z Heart of Midlothian 4:0 i trudno przypuszczać, że nie utrzyma tej przewagi we wtorkowym rewanżu w Szkocji. Byłby to dla Górnika sukces tym większy, że w rywalizacji w ścieżce ligowej, inaczej niż w mistrzowskiej, pokonany w trzeciej rundzie „spada” już nie do 4. rundy eliminacji LE, a bezpośrednio do fazy ligowej tych rozgrywek. W przypadku porażki w dwumeczu z Fenerbahce rywalem Górnika będzie lepszy z pary FC Twente - Ferencvaros Budapeszt. W Holandii zwyciężył zespół ze stolicy Węgier 2:1.

Gdzie oglądać mecze dzisiaj NA ŻYWO w TV?

Eliminacje LM

Lech Poznań - Aarhus, godz. 19 (TVP Sport, TVPSport.pl)

Górnik Zabrze - Fenerbahce Stambuł, godz. 20 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 i Super Polsat, Polsat Box Go)