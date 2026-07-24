Mecze dzisiaj w TV (piątek, 24.07.2026) to dwa spotkania inaugurujące sezon PKO BP Ekstraklasy.

Przed nami mecze Radomiak Radom - Wieczysta Kraków oraz Pogoń Szczecin - Legia Warszawa.

Sprawdź, o której mecze dzisiaj i gdzie będzie transmisja NA ŻYWO.

Mecze dzisiaj NA ŻYWO: Radomiak - Wieczysta i Pogoń - Legia

Piątkowe mecze Radomiaka z Wieczystą Kraków oraz Pogoni Szczecin z Legią Warszawa rozpoczną jubileuszowy sezon piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy, przypadający na 100-lecie rozgrywek ligowych w Polsce. Faworytem jest Lech Poznań, najlepszy zespół dwóch poprzednich edycji.

Wieczysta Kraków awansowała na najwyższy szczebel jako ostatnia, po barażach, ale ma silną kadrę, dodatkowo wzmocnioną m.in. przez obrońcę Antonio Milicia z Lecha. Awans Wisły i Wieczystej sprawił, że w ekstraklasie wystąpią aż trzy krakowskie drużyny (również Cracovia). Poprzednio trzy kluby z jednego miasta grały na tym szczeblu w edycji 1994/95. Wówczas był to Poznań, reprezentowany przez Lecha, Olimpię i Wartę.

Legia Warszawa nowy sezon piłkarskiej ekstraklasy rozpocznie od piątkowego meczu na wyjeździe z Pogonią Szczecin. Z kadry stołecznej jedenastki odeszło trzynastu zawodników. - Początek zawsze wywołuje emocje. Inaczej wywoływałoby to marazm i stagnację - powiedział trener Marek Papszun. - Niezależnie od tego, jacy zawodnicy grają, to musi być to zespół z charakterem, grający jak najlepiej. O zwycięstwo. Każdy dzień pracuje na naszą korzyść. Nie jestem strażakiem, tylko trenerem, który wierzy w mądrą, rozsądną, codzienną pracę - dodał Papszun.

Gdzie oglądać mecze dzisiaj NA ŻYWO w TV?

1. kolejka PKO BP Ekstraklasy

Radomiak Radom - Wieczysta Kraków, godz. 18 (Canal+ Sport 3, Ekstraklasa TV)

Pogoń Szczecin - Legia Warszawa, godz. 20.30 (Canal+ Sport, Canal+ Sport 3, Ekstraklasa TV)