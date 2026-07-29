Lech Poznań gra z duńskim Aarhus rewanżowy mecz w eliminacjach Ligi Mistrzów.

Tydzień temu w Danii mistrzowie Polski wygrali 4:1.

Sprawdź, gdzie oglądać mecz Lech - Aarhus NA ŻYWO.

Lech Poznań - Aarhus: SKŁADY

Piłkarze Lecha Poznań po zwycięstwie 4:1 w Danii nad Aarhus GF w ubiegłym tygodniu przed rewanżem są w komfortowej sytuacji. Jeśli „Kolejorz” nie roztrwoni w Poznaniu zaliczki z ubiegłego tygodnia, w 3. rundzie eliminacji LM zagra z azerskim Sabah Baku. Poniżej składy:

Lech: Mateusz Lis - Robert Gumny, Wojciech Mońka, Terry Yegbe, Michał Gurgul - Patrik Walemark, Radosław Murawski, Antoni Kozubal, Pablo Rodriguez, Luis Palma - Mikael Ishak.

Aarhus: Mads Christiansen - Frederik Emmery, Jonas Jensen-Abbew, Frederik Tingager, Eric Kahl, Mikael Anderson - Jens Jonsson, Kristian Arnstad, Magnus Knudsen - Tobias Bech, James Bogere.

Lech Poznań - Aarhus: Frederiksen ostrzega

Trener piłkarzy Lecha Poznań Niels Frederiksen, mimo zwycięstwa nad Aarhus GF 4:1 w pierwszym meczu 2. rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów, zapewnia, że losy awansu nie są jeszcze rozstrzygnięte.

- Wciąż musimy być skoncentrowani na sto procent – podkreślił. - Jak spojrzymy w przeszłość, to w futbolu zdarzały się różne sytuacje. Dlatego musimy mieć pokorę i wciąż być skoncentrowani na sto procent. Myślę, że w jutrzejszym meczu mogą być zmiany w składzie, mam bardzo dużo możliwości i zapewniam, że wystawię najmocniejszy zespół – dodał duński szkoleniowiec na konferencji prasowej.

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Mistrzowie Danii nowy sezon rozpoczęli od remisu 1:1 z Broendby Kopenhaga. Trener Aarhus Jakob Poulsen dokonał kilku zmian w składzie, ale dla Nielsa Frederiksena nie ma to większego znaczenia.

- Oczywiście, że oglądaliśmy ten mecz, sądzę, że jutro też trener Poulsen dokona kilku zmian. Nie jest to jednak dla nas najistotniejsze, ale to, jak będą grać. Wiemy, że swoich środkowych pomocników mogą postawić nieco niżej, z kolei swojego kapitana Kristiana Arnstada ustawić na „10” – wyjaśnił Frederiksen.

Lech Poznań - Aarhus Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Lech Poznań - Aarhus w eliminacjach Ligi Mistrzów zostanie rozegrany w środę 29 lipca 2026. Początek meczu Lech - Aarhus o godzinie 19. Transmisja TV z meczu Lech Poznań - Aarhus na antenie TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

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