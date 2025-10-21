Holendrzy bali się kibiców Legii, teraz zatrzymali 200 kibiców przed meczem LM. Strefa zagrożenia

Fani Napoli przekroczyli granice strefy bezpieczeństwa wyznaczonej przez burmistrza, za co zostali przewiezieni na komisariat. Po przesłuchaniu zostali zwolnieni, jednak decyzją władz miasta musieli opuścić Eindhoven, a ich bilety anulowano – podała agencja ANSA. Policja przekazała też dokumentację włoskiej stronie, by rozważyć nałożenie zakazów stadionowych.

Holenderskie media podają, że część sympatyków Napoli w ogóle nie miała wejściówek na mecz. W obawie przed zamieszkami część miasta została uznana za strefę wysokiego ryzyka, gdzie funkcjonariusze mogli prowadzić kontrole prewencyjne.

Dutch police arrested 180 Napoli fans in Eindhoven as a preventive action to avoid disorders. I guess they are used to what Dutch fans normally do and they were afraid we could do something barely similar to what Feyenoord fans did in Rome. pic.twitter.com/QAa1VLxDvo— Mario Fusco (@mariofusco) October 21, 2025

Po dwóch kolejkach Napoli ma na koncie trzy punkty i zajmuje 19. miejsce w tabeli, podczas gdy PSV z jednym punktem plasuje się na 27. pozycji. Osiem najlepszych zespołów awansuje bezpośrednio do 1/8 finału, a drużyny z miejsc 9–24 zagrają w barażach.

Początek meczu w Eindhoven zaplanowano na 21:00.

