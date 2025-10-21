Holendrzy bali się kibiców Legii, teraz zatrzymali 200 kibiców przed meczem LM. Strefa zagrożenia

Michał Skiba
2025-10-21 13:06

Kilkanaście miesięcy temu niezwykle gorąco było przed i po meczu AZ Alkmaar z Legią Warszawa. W tym holenderskim mieście już przed pierwszym gwizdkiem kibice z Polski nie byli mile widziani. Teraz oberwało się sympatykom Napoli. W przededniu meczu PSV Eindhoven z mistrzami Włoch w Lidze Mistrzów zatrzymano aż 180 kibiców gości.

Fani Napoli przekroczyli granice strefy bezpieczeństwa wyznaczonej przez burmistrza, za co zostali przewiezieni na komisariat. Po przesłuchaniu zostali zwolnieni, jednak decyzją władz miasta musieli opuścić Eindhoven, a ich bilety anulowano – podała agencja ANSA. Policja przekazała też dokumentację włoskiej stronie, by rozważyć nałożenie zakazów stadionowych.

Holenderskie media podają, że część sympatyków Napoli w ogóle nie miała wejściówek na mecz. W obawie przed zamieszkami część miasta została uznana za strefę wysokiego ryzyka, gdzie funkcjonariusze mogli prowadzić kontrole prewencyjne.

Po dwóch kolejkach Napoli ma na koncie trzy punkty i zajmuje 19. miejsce w tabeli, podczas gdy PSV z jednym punktem plasuje się na 27. pozycji. Osiem najlepszych zespołów awansuje bezpośrednio do 1/8 finału, a drużyny z miejsc 9–24 zagrają w barażach.

Początek meczu w Eindhoven zaplanowano na 21:00.

