Nie żyje zaledwie 21-letni syn legendy reprezentacji Anglii! Tragiczny wypadek na traktorze

Młody mężczyzna zginął na miejscu po tym, jak prowadzony przez niego traktor zjechał z drogi. Według ustaleń policji, przyczyną wypadku mógł być nagły wybuch opony, który spowodował utratę panowania nad pojazdem.

Harley Pearce, syn Stuarta Pearce'a, nie żyje. Prowadzony przez niego traktor zjechał z drogi

Rodzina potwierdziła tragiczną informację, podkreślając w oświadczeniu, że Harley był "złotym chłopcem z uśmiechem, który rozświetlał każdy dzień" i że jego odejście "pozostawiło ogromną pustkę w sercach wszystkich, którzy go znali". Wspomniano też o jego pracowitości i przedsiębiorczości – Harley prowadził własną firmę usług rolniczych, działającą na pograniczu Wiltshire i Gloucestershire.

Harley był młodszym z dwojga dzieci Pearce’a i jego byłej żony Liz. Siostra zmarłego, Chelsea Pearce, od lat z sukcesami uprawia jeździectwo i reprezentowała Wielką Brytanię na trzech mistrzostwach Europy. Młody mężczyzna mieszkał w pobliżu Marlborough i, jak opisują znajomi, był osobą pełną życia, zakochaną w swojej partnerce Holly Watts.

Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wypadku około godziny 14:30. Pomimo natychmiastowej reakcji, życia 21-latka nie udało się uratować. Policja apeluje do świadków zdarzenia oraz osób posiadających nagrania z kamer samochodowych o kontakt w celu wyjaśnienia okoliczności tragedii.

Kim jest Stuart Pearce? Sukcesy, ciekawostki

Dla Stuarta Pearce’a, jednej z ikon angielskiego futbolu, to kolejny bolesny epizod w życiu. Były piłkarz sam cudem uniknął śmierci w 1988 roku, gdy jego samochód został zmiażdżony przez ciężarówkę. Wyszedł wtedy niemal bez szwanku. Niedawno przeszedł też poważny kryzys zdrowotny – podczas lotu jego serce przestało bić, a samolot musiał awaryjnie lądować w Kanadzie.

Pearce, znany z niezwykłej determinacji i pasji na boisku, przez lata był symbolem waleczności reprezentacji Anglii. Wystąpił w barwach "Synów Albionu" 78 razy, grał m.in. dla Nottingham Forest, West Hamu i Manchesteru City. Po zakończeniu kariery zawodniczej został trenerem – prowadził angielską młodzieżówkę, a także reprezentację Wielkiej Brytanii podczas igrzysk w Londynie w 2012 roku.