Tragiczny wypadek w czasie meczu. Nie żyje 21-letni piłkarz. Był wychowankiem Arsenalu

Do tragedii doszło w sobotę 20 września, podczas spotkania Chichester City z Wingate & Finchley w ramach rozgrywek Isthmian Premier Division. Już w 15. minucie gry Vigar nieszczęśliwie uderzył głową w twardą powierzchnię przy linii boiska. Na murawie natychmiast pojawiła się karetka, a chwilę później zawodnik został przetransportowany helikopterem do szpitala. Spotkanie przerwano i ostatecznie odwołano.

Nie żyje Billy Vigar. 21-letni wychowanek Arsenalu doznał poważnych obrażeń w meczu jego Chichester City

Mimo szybkiej reakcji lekarzy oraz specjalistycznej operacji, stan Vigara był krytyczny. Piłkarz został wprowadzony w śpiączkę farmakologiczną, jednak obrażenia mózgu były na tyle poważne, że nie udało się go uratować. W czwartek rano rodzina poinformowała o jego śmierci, a klub z Chichester opublikował poruszające oświadczenie.

"Billy walczył do samego końca, ale uraz okazał się zbyt rozległy. Odszedł w czwartek rano, otoczony przez najbliższych. Nasze serca są złamane" – napisano w komunikacie. Rodzina zawodnika podkreśliła, jak wiele wsparcia i ciepłych słów napłynęło w ostatnich dniach: "Reakcje kibiców i środowiska piłkarskiego pokazują, jak bardzo Billy był lubiany i szanowany. Dla nas to ogromna strata, bo zginął robiąc to, co kochał najbardziej – grając w piłkę".

Słowa wsparcia napłynęły również z Arsenalu, w którym Vigar stawiał swoje pierwsze kroki w profesjonalnym futbolu. Londyński klub podkreślił, że zapamięta go nie tylko jako utalentowanego zawodnika, ale przede wszystkim jako osobę pełną pasji i radości z gry. "Billy z dumą reprezentował Arsenal, a dzień, w którym został zauważony przez naszych skautów, nazywał najważniejszym w swoim życiu" – wspomina klub.

Kim był Billy Vigar? Kariera, kluby

Billy Vigar pochodził z Worthing w hrabstwie West Sussex. Do akademii Arsenalu trafił w wieku 14 lat, a w 2022 roku podpisał swój pierwszy profesjonalny kontrakt. Grał w drużynach młodzieżowych "Kanonierów", a doświadczenie zbierał także podczas wypożyczeń, m.in. w Derby County U21 i Eastbourne Borough. W 2024 roku opuścił Arsenal i próbował swoich sił w niższych ligach, najpierw w Hastings United, a następnie w Chichester City, gdzie znalazł swoje miejsce i regularnie występował w ataku.

Śmierć młodego piłkarza poruszyła całe środowisko sportowe. Kibice Chichester gromadzili się już w czwartek wieczorem na stadionie, zostawiając kwiaty i pamiątkowe koszulki. To symboliczne pożegnanie zawodnika, który – mimo krótkiej kariery – zdążył zapisać się w pamięci wielu osób.

