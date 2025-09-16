Nie żyje 28-letni polski piłkarz. Jego klub przekazał tragiczne wieści

Nie żyje Maciej Białas, miał tylko 28 lat

Śmierć Macieja Białasa wstrząsnęła lokalną społecznością klubu Kolejarza Czeremcha. Białas był związany z Kolejarzem od wielu lat i miał duży wpływ na całą drużynę, o czym świadczy obszerny wpis poświęcony mu na stronie klubu na portalu Facebook. – W dniu 13.09.2025 r. zmarł niespełna 29 letni Maciej Białas. Syn, Mąż, Brat nasz kolega i przyjaciel a przede wszystkim wspaniały człowiek. Dorastał z nami piłkarsko od najmłodszych szczebli można uznać że był wychowankiem naszej drużyny. Był ambitny, zawzięty na treningach i meczach zawsze dawał z siebie sto procent. Na boisku i po za nim dla wielu z nas był inspiracją – czytamy na profilu Kolejarza Czeremcha.

Jan Tomaszewski wspomina pamiętne mecze Polska - Holandia

Choć oficjalnie nie podano przyczyny śmierci młodego mężczyzny, po informacjach przekazanych przez klub można wnioskować, że 28-latek zmagał się z ciężką chorobą. – Jest to dla nas wszystkich tragiczna wiadomość nikt nie chce żegnać kolegów z tego świata w tak młodym wieku. Zawsze chciał wygrywać niestety przegrał tą najważniejszą walkę – napisano. Ostatnie zdanie sugeruje, że Maciej Białas zmagał się z chorobą.

Klub złożył też kondolencje najbliższym zmarłego zawodnika. – W imieniu całej społeczności Środowiskowego Klubu Sportowego Kolejarza Czeremcha składamy najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia rodzinie i bliskim. Maciej na zawsze pozostanie w naszych sercach, zawsze był i będzie częścią historii naszego Klubu. Spoczywaj w pokoju Macieju – czytamy. Cały wpis zamieszczamy poniżej.

