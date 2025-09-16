Nie żyje włoski narciarz. Zginął tuż przed 26. urodzinami, tragiczny wypadek

Nie żyje Matteo Franzoso. To kolejna tragedia we włoskim narciarstwie

Włoski narciarz alpejski Matteo Franzoso zmarł wskutek urazu czaszki, jakiego doznał podczas treningu w Chile. To drugi wypadek śmiertelny we włoskiej kadrze w ciągu niespełna roku - w październiku zginęła Matilde Lorenzi. Jak poinformowała w poniedziałek Włoska Federacja Sportów Zimowych, do wypadku doszło w sobotę. Franzoso przebił się przez dwie linie zabezpieczeń trasy w La Parva i uderzył w inny rodzaj ogrodzenia. Mimo udzielonej pomocy w szpitalu w Santiago, jego życia nie udało się uratować.

Adam Małysz przed Red Bull Skoki w Punkt. Podsumował burzę w polskich skokach po odejściu Thurnbichlera

25-latek startował w 17 zawodach Pucharu Świata – 11 supergigantach i sześciu zjazdach. Jego najlepszym wynikiem było 28. miejsce w supergigancie w Cortina d’Ampezzo w styczniu 2023 roku. W Chile trenował z wyróżniającymi się zawodnikami włoskiej kadry: Dominikiem Parisem, Christofem Innerhoferem i Mattią Casse.

Niezwykle przejmująca tragedia miała miejsce tuż przed urodzinami zawodnika. We wtorek, 16 września, skończyłby 26 lat. – Matteo Franzoso zmarł w Santiago de Chile. Sporty zimowe pogrążone są w żałobie. Prezydent Federacji, Rada Federalna, wszyscy sportowcy, trenerzy i personel opłakują przedwczesne odejście Matteo Franzoso i łączą się w bólu z rodziną – czytamy na profilu Włoskiego Związku Sportów Zimowych (FISI) na Instagramie.

