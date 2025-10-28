Nie żyje słynny mistrz olimpijski. Odd Martinsen zdobył trzy medale na igrzyskach

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-10-28 18:30

Nie żyje Odd Martinsen – mistrz olimpijski z Grenoble i jedna z legend norweskich biegów narciarskich. Zawodnik, który w 1968 roku zdobył złoto i srebro, a osiem lat później kolejny medal igrzysk, zmarł w wieku 82 lat – przekazała norweska telewizja NRK.

Autor: Canva.com
  • Odd Martinsen, słynny biegacz narciarski, zmarł w wieku 82 lat
  • Był trzykrotnym medalistą igrzysk olimpijskich, mistrzem w sztafecie
  • Po zakończeniu kariery pracował w FIS jako przewodniczący komitetu do spraw biegów narciarskich

Nie żyje słynny mistrz IO. Odd Martinsen miał 82 lata

Norweska rodzina sportów zimowych pogrążyła się w głębokiej żałobie. Tamtejsze media przekazały bardzo smutną informację. Triumfator igrzysk olimpijskich z Grenoble z 1968 roku w sztafecie 4 x 10 km w narciarstwie biegowym, Norweg Odd Martinsen, zmarł w wieku 82 lat – poinformowała norweska telewizja NRK.

Największe sukcesy święcił podczas igrzysk olimpijskich w Grenoble! W 1968 roku Martinsen zdobył dwa medale: złoty w sztafecie oraz srebrny w biegu na 30 km. Osiem lat później, na igrzyskach w Innsbrucku w 1976 roku, wywalczył jeszcze srebro w sztafecie. Norweg był również wielokrotnym medalistą mistrzostw świata. W 1966 roku zdobył złoty medal w sztafecie, a w swoim dorobku miał także jeden srebrny i trzy brązowe krążki MŚ.

Odd Martinsen po karierze był działaczem sportowym

Po zakończeniu kariery zawodniczej Martinsen został działaczem sportowym. W latach 1986–2002 przewodniczył komitetowi Międzynarodowej Federacji Narciarskiej i Snowboardowej (FIS) ds. biegów narciarskich, a następnie został honorowym członkiem organizacji.

