Niepublikowane zdjęcia Justyny Kowalczyk ujrzały światło dzienne! Mistrzyni ujawniła nieznany fakt ze swojego życia

Justyna Kowalczyk-Tekieli przez lata była czołową polską sportsmenką – najlepiej świadczy o tym fakt, że przez pięć lat z rzędu wygrywała plebiscyt „Przeglądu Sportowego” na sportowca roku! Fani wciąż chętnie śledzą poczynania polskiej biegaczki narciarskiej, mimo że zakończyła karierę już kilka lat temu. Właśnie światło dzienne ujrzały wcześniej niepublikowane zdjęcia „Królowej Nart”!

Justyna Kowalczyk-Tekieli pochwaliła się niepublikowanymi zdjęciami sprzed kilku lat

Justyna Kowalczyk-Tekieli była kimś dla polskich biegów narciarskich, kim dla skoków jest Adam Małysz. Niestety, o ile następcę Adama Małysza mieliśmy w postaci Kamila Stocha, a do tego spore sukcesy odnosili Dawid Kubacki i Piotr Żyła, tak po zakończeniu kariery przez Justynę Kowalczyk-Tekieli w biegach narciarskich nie ma nikogo, kto by jakkolwiek potrafił nawiązać do jej sukcesów. O tym, jak dużo znaczyły jej zwycięstwa w zawodach Pucharu Świata czy na igrzyskach olimpijskich świadczy najlepiej fakt, że w latach 2009-2013 zdobyła pięć razy z rzędu miano najlepszego sportowca w Polsce w Plebiscycie „Przeglądu Sportowego”. Były to lata, gdy Stoch dopiero przejmował schedę po Małyszu, Lewandowski dopiero wchodził na najwyższy poziom, podobnie jak Bartosz Zmarzlik, a Iga Świątek ledwo co wchodziła w wiek nastoletni.

Sukcesy Justyny Kowalczyk-Tekieli przyniosły jej rozpoznawalność, a ta zainteresowanie sponsorów. Jeszcze w trakcie kariery polska biegaczka podpisała kontrakt m.in. z marką Mercedes-Benz, którą reklamowała m.in. na zdjęciach, na których pozowała z najnowszym wówczas (2015 rok) modelem GLE 350 – luksusowym SUV-em. Okazuje się jednak, że nie wszystkie zrobione wówczas na potrzeby sesji zdjęcia ujrzały światło dzienne.

Teraz niepublikowanymi wcześniej fotografiami pochwalił się w mediach społecznościowych fotograf, który był ich autorem – Tomasz Godfryd. – Kilka niepublikowanych wcześniej fotografii z naszą mistrzynią Justyną Kowalczyk-Tekieli. Sesja była realizowana dla marki Mercedes Benz , równocześnie realizowaliśmy video , mieliśmy 2 godziny na wszystko, pogoda jak to w Zako spłatała nam figla było lodowato, deszczowo i mgliście ale wiadomo mistrzom takie warunki nie straszne – czytamy w opisie zdjęć.

Na swojej stronie post fotografa podała sama Justyna Kowalczyk-Tekieli, publikując przy tym ciekawy wpis dotyczący jej życia. Okazuje się, że sesje zdjęciowe były dla niej zawsze uciążliwe i... wciąż takie są. – Kiedyś to było. Jedno się nie zmieniło: więcej niż 2h na sesji nie umiem – napisała Justyna Kowalczyk-Tekieli. Zdjęcia można zobaczyć w poście osadzonym poniżej:

