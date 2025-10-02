Jagiellonia Białystok - Hamrun: Transmisja na żywo, stream online. Gdzie oglądać mecz Ligi Konferencji 2.10.2025?

Polscy kibice piłki nożnej mają przed sobą piękną jesień. Do fazy ligowej Ligi Konferencji UEFA awansował komplet 4 polskich drużyn - Jagiellonia Białystok, Lech Poznań, Legia Warszawa i Raków Częstochowa. Już dzisiaj, w czwartek 2 października, wszystkie te kluby rozpoczną zmagania w LK. Jako pierwsi o 18:45 wybiegną na boisko piłkarze Jagiellonii i Lecha, czyli dwóch ostatnich mistrzów Polski.

Jagiellonia w drodze do fazy ligowej LK przeszła trzy rundy eliminacyjne. Walkę w europejskich pucharach rozpoczęła w lipcu od dwumeczu z serbskim FK Novi Pazar. Później wyeliminowała w sierpniu duński Silkeborg, a w decydującej rundzie okazała się lepsza od Dinamo Tirana. Teraz rozpocznie jesień w Europie od starcia z maltańskim Hamrun Spartans.

Znamy pary 1/16 finału Pucharu Polski! Nie będzie brakowało emocji

Jagiellonia Białystok - Hamrun: Transmisja na żywo. Na jakim programie mecz dzisiaj?

Hamrun to aktualny mistrz Malty, który ten sezon rozpoczął w el. Ligi Mistrzów i w pierwszej rundzie sensacyjnie wyeliminował po rzutach karnych Żalgiris Wilno. Później poległ 0:6 w dwumeczu z Dynamem Kijów i spadł do el. Ligi Europy. W nich przegrał z Maccabi Tel Aviv (dwumecz 2:5) i znalazł się w ostatniej rundzie el. Ligi Konferencji. W niej Maltańczycy sprawili kolejną niespodziankę, eliminując łotewski RFS (3:2 w dwumeczu) i wywalczyli historyczny awans do głównej fazy europejskich pucharów.

W niej zadebiutują przeciwko Jagiellonii, ćwierćfinaliście LK z poprzedniego sezonu. Duma Podlasia jest zdecydowanym faworytem meczu u siebie, ale musi potwierdzić to na boisku. Swój pierwszy mecz w tym sezonie Ligi Konferencji rozpocznie o godzinie 18:45 - podobnie jak w ostatnim sezonie transmisje meczów LK będą dostępne na sportowych kanałach Polsatu.

Liga Mistrzów oficjalnie wraca do TVP! Znamy plan transmisji i hit z udziałem Lewandowskiego

Gdzie oglądać mecz Jagiellonia - Hamrun online i w TV?

Mecz Jagiellonia Białystok - Hamrun Spartans odbędzie się 2 października 2025. Transmisja w TV na kanałach Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2, a online wyłącznie w płatnej usłudze Polsat Box Go. Równocześnie rozgrywany mecz Lecha Poznań z Rapidem Wiedeń będzie z kolei transmitowany na antenie Polsat Sport 1.