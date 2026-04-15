W środę 15 kwietnia dwa kolejne rewanżowe mecze w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów.

Mecze dzisiaj w Lidze Mistrzów to Bayern Monachium - Real Madryt i Arsenal Londyn - Sporting Lizbona.

Za nami dwa emocjonujące mecze w 1/4 finału Ligi Mistrzów. FC Barcelona z Robertem Lewandowskim nie zdołała odrobić strat z pierwszego meczu z Atletico Madryt (0:2). Znów kończyła spotkanie w dziesiątkę i mimo zwycięstwa 2:1 odpadła z rozgrywek. Awans wywalczył broniący tytułu PSG, który ponownie pokonał Liverpool 2:0.

1/4 finału Ligi Mistrzów: Terminarz i zestaw par

Atletico Madryt - FC Barcelona (1:2, pierwszy mecz 2:0)

Liverpool - PSG (0:2, pierwszy mecz 0:2)

Bayern Monachium - Real Madryt (pierwszy mecz 2:1), środa godz. 21

Arsenal Londyn - Sporting Lizbona (pierwszy mecz 1:0), środa godz. 21

Na środę zaplanowano rewanże w parach Bayern Monachium - Real Madryt oraz Arsenal Londyn - Sporting Lizbona. Konfrontacja Bawarczyków z 15-krotnymi zdobywcami Pucharu Europy to wielki hit. Na Santiago Bernabeu podopieczni trenera Vincenta Kompany’ego zwyciężyli 2:1, w czym duża zasługa świetnie broniącego Manuela Neuera. Przed rewanżem kibice Realu mają się czym martwić. Ich ulubieńcy, licząc z LM, nie wygrali trzech meczów z rzędu.

Bayern Monachium ma kiepskie statystyki w starciach z hiszpańskimi drużynami w rozgrywkach UEFA. Przegrał z nimi siedem z ostatnich ośmiu dwumeczów, ale z drugiej strony - patrząc na konfrontacje ze wszystkimi rywalami - przegrał tylko jedno z ostatnich 28 spotkań Ligi Mistrzów u siebie (22 wygrane, 5 remisów). O sile zespołu z Monachium świadczy fakt, że w sobotę, gdy pokonał FC St. Pauli 5:0, pobił własny rekord Bundesligi pod względem liczby goli w jednym sezonie - ma już 105. Poprzedni wynosił 101 i został ustanowiony w edycji 1971/72.

Arsenal Londyn pozostaje jedyną niepokonaną drużyną w obecnym sezonie LM i zmierza do drugiego z rzędu półfinału. Nastroje w klubie nie są jednak idealne, w sobotę „Kanonierzy” przegrali w Premier League u siebie z Bournemouth 1:2 i zaczynają czuć na plecach oddech Manchesteru City. - To ogromne rozczarowanie, mocny policzek. Teraz liczy się nasza reakcja – powiedział trener londyńskiej drużyny Mikel Arteta, który zmaga się z problemami kadrowymi. Do długiej już listy kontuzjowanych graczy dołączył Declane Rice, którego występ stoi pod znakiem zapytania.

Bayern Monachium - Real Madryt w TVP 1 i TVP Sport!

Mecz Bayern Monachium - Real Madryt pokażą TVP 1 i TVP Sport. Spotkanie można będzie również obejrzeć online na Sport.TVP.PL. Mecz Bayern - Real skomentują Jacek Laskowski i Robert Podoliński. Początek o godzinie 21.

