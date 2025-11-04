Jaki mecz LM dzisiaj w TVP? Czy TVP pokazuje we wtorek mecz Ligi Mistrzów?

Czy TVP pokazuje dzisiaj mecz Ligi Mistrzów?

Liga Mistrzów w tym sezonie przynosi kolejne niespodzianki w fazie ligowej. Aż dwa zespoły nie zdobyły jeszcze punktu, a są to Ajax Amsterdam i Benfica! Co prawda nie są to może najsilniejsze kluby, ale na pewno należą do szerokiej czołówki i stałych bywalców Ligi Mistrzów. Słabo radzą sobie też Juventus i Bayer Leverkusen, które mają ledwie dwa punkty na koncie po trzech kolejkach, a niewiele lepiej Atletico, które ma ich trzy. Z kolei nadspodziewanie dobrze prezentuje się Karabach Agdam czy Galatasaray, które znajdują się w szerokiej grupie drużyn z 6 punktami na koncie, w której jest też m.in. Barcelona, Liverpool, Chelsea czy Sporting. Ale jest też pięć drużyn, które nie zgubiły jeszcze punktów – PSG, Bayern, Inter, Arsenal i Real. I większość zagra dziś, we wtorek 4 listopada! Niestety, żadnego z ich spotkań nie pokaże stacja TVP.

We wtorek, 4 listopada, w Lidze Mistrzów rozegranych zostanie kilka arcyciekawych spotkań. Najważniejsze z punktu neutralnego kibica będzie to między PSG, aktualnym liderem i obrońcą tytułu, z Bayernem Monachium, który... wygrał wszystkie mecze w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach! Kto ma zatrzymać ekipę Vincenta Kompany'ego, jak nie mistrzowie Europy? Innym hitem będzie starcie Realu z Liverpoolem, które mierzyły się ze sobą w ostatnich latach dość często. Emocje potęguje fakt, że w Realu występuje była gwiazda Liverpoolu, Trent Alexander-Arnold. Ciekawe zapowiada się również starcie Juventusu ze Sportingiem.

Jak wspomnieliśmy, TVP nie pokaże żadnego z wtorkowych spotkań Ligi Mistrzów. Tym razem wybór Telewizji Publicznej padł na mecz Barcelony z dwoma Polakami w składzie, Wojciechem Szczęsnym i Robertem Lewandowskim. „Duma Katalonii” zagra jednak w środę, a jej rywalem będzie Club Brugge. Tym razem widzów otwartej telewizji ominą więc wszystkie wtorkowe spotkania.

