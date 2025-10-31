Gdańsk kandyduje do organizacji finału Ligi Konferencji UEFA w 2028 lub 2029 roku, co podkreśla zaufanie Europy do Polski.

PZPN intensywnie działa, aby przekonać UEFA, powołując się na udane wcześniejsze wydarzenia, takie jak finały Ligi Europy w Gdańsku i Warszawie.

Polska delegacja musi stawić czoła silnej konkurencji, m.in. z Lille, Budapesztu i Turynu, aby udowodnić, że Gdańsk jest najlepszym wyborem.

Czy polskie doświadczenie i infrastruktura wystarczą, by wyprzedzić inne europejskie miasta?

Kolejny finał europejskich pucharów w Polsce staje się realną perspektywą. Europejska Unia Piłkarska (UEFA) oficjalnie ogłosiła, że Gdańsk jest jednym z kandydatów do zorganizowania finałowego meczu Ligi Konferencji w 2028 lub 2029 roku. To ogromne wyróżnienie i potwierdzenie, że nasz kraj cieszy się zaufaniem i jest postrzegany jako sprawdzony partner przy największych sportowych wydarzeniach.

Ostateczna decyzja, komu przypadnie ten zaszczyt, zapadnie jesienią 2026 roku. Do tego czasu PZPN będzie prowadził intensywne działania, by przekonać decydentów, że Polsat Plus Arena to idealne miejsce na zwieńczenie pucharowych rozgrywek.

Polska potęgą organizacyjną? PZPN przypomina sukcesy

Optymizmu nie kryje sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej, Łukasz Wachowski. W komentarzu opublikowanym na stronie federacji podkreślił on gotowość Polski do podjęcia się tego wyzwania, opierając się na solidnych fundamentach z przeszłości.

– Wielokrotnie udowodniliśmy, że potrafimy perfekcyjnie organizować wydarzenia piłkarskie najwyższej rangi. Chcemy, by Gdańsk ponownie stał się areną finałowych emocji i miejscem, gdzie futbol łączy kibiców z całej Europy – zaznaczył Wachowski, cytowany przez PZPN.

Słowa te mają mocne pokrycie w faktach. W ostatnich latach Polska gościła całą serię kluczowych spotkań. W 2021 roku to właśnie w Gdańsku odbył się finał Ligi Europy, w którym Villarreal po niekończącej się serii rzutów karnych pokonał Manchester United. Wcześniej, w 2015 roku, te same rozgrywki finał miały w Warszawie. Co więcej, już w 2025 roku finał Ligi Konferencji odbędzie się we Wrocławiu, a w 2024 roku Warszawa była gospodarzem meczu o Superpuchar UEFA. To doświadczenie jest bezcennym atutem polskiej kandydatury.

Mocni konkurenci na drodze do finału. Kto rzucił wyzwanie Gdańskowi?

Walka o prawo do organizacji finału zapowiada się niezwykle emocjonująco. Gdańsk będzie musiał zmierzyć się z silnymi i renomowanymi ośrodkami, które również zgłosiły swoje aspiracje do UEFA. Na oficjalnej liście kandydatów znaleźli się:

* Lille (Francja)* Budapeszt (Węgry)* Turyn (Włochy)* Helsinki (Finlandia)* Astana lub Ałmaty (Kazachstan)

Przed polską delegacją stoi zadanie przekonania Komitetu Wykonawczego UEFA, że to właśnie Gdańsk, z jego sprawdzoną infrastrukturą, jest najlepszym wyborem na gospodarza finału Ligi Konferencji.

