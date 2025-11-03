Pilne wieści o Szymonie Marciniaku! Kolejny hit Ligi Mistrzów dla Polaka

Liga Mistrzów: Kolejny hit dla Szymona Marciniaka

Czwarta kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów UEFA odbędzie się w dniach 4-5 listopada. Już we wtorek czeka nas kilka hitów, m.in. Liverpool - Real Madryt i PSG - Bayern Monachium. Z polskiej perspektywy ciekawy będzie mecz Bodo/Glimt - AS Monaco, który poprowadzi sędzia Damian Sylwestrzak. Prawdziwe emocje z udziałem Polaków szykują się jednak w środę.

5 listopada do gry wejdzie między innymi FC Barcelona z Wojciechem Szczęsnym i już zdrowym Robertem Lewandowskim. W niedzielnym ligowym meczu z Elche wracający "Lewy" wszedł na boisko w 74. minucie, a być może więcej minut otrzyma w Brugii, gdzie Barca zagra z Club Brugge. Wcześniej, o 18:45, Karabach Agdam Mateusza Kochalskiego podejmie u siebie londyńską Chelsea. Równocześnie do meczu Barcelony swoje spotkania rozegrają też Inter Piotra Zielińskiego (z Kajratem Ałmaty), Atalanta Nicoli Zalewskiego (z Marsylią na wyjeździe), a także Manchester City i Borussia Dortmund - ten środowy hit poprowadzi zespół Szymona Marciniaka!

Dla tego polskiego sędziego będzie to trzeci mecz w tej edycji LM. Wcześniej prowadził spotkania Borussii Dortmund z Athletikiem Bilbao oraz Newcastle United z Benficą. Po dwóch tygodniach Marciniak i jego asystenci ponownie polecą do Anglii. Arbitrowi z Płocka pomagają Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik. Za VAR odpowiadać będą Tomasz Kwiatkowski i Piotr Lasyk, a sędzią technicznym wyznaczono Pawła Raczkowskiego, o którym mówi się sporo po niedzielnym meczu Jagiellonii Białystok z Rakowem Częstochowa w PKO BP Ekstraklasie.

Środa z LM zapowiada się więc pasjonująco dla polskich kibiców. Przypomnijmy, że mecz Club Brugge - FC Barcelona będzie transmitowany w TVP.