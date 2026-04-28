Jaki półfinał Ligi Mistrzów w TVP? Czy pokaże mecz dzisiaj? Wtorek 28 kwietnia 2026

Przed nami półfinały Ligi Mistrzów: PSG - Bayern Monachium i Atletico Madryt - Arsenal Londyn.

TVP pokaże jeden z tych meczów.

Sprawdź, który półfinał Ligi Mistrzów będzie dostępny na antenach Telewizji Polskiej!

We wtorek w hitowym spotkaniu w stolicy Francji broniące trofeum PSG podejmie Bayern Monachium w półfinale piłkarskiej Ligi Mistrzów. W środę w Madrycie Atletico zmierzy się z Arsenalem Londyn. Rewanże zaplanowano na 5-6 maja.

W miniony weekend wszyscy półfinaliści wygrali swoje ligowe spotkania, ale w najbardziej spektakularnym stylu dokonał tego Bayern Monachium. Biorąc pod uwagę formę w ostatnich miesiącach, wydaje się, że to właśnie Bawarczycy są najpoważniejszym kandydatem do wzniesienia trofeum. Są już mistrzem kraju, a 23 maja zagrają z VfB Stuttgart w finale Pucharu Niemiec. To jedyny z półfinalistów, który ma jeszcze szansę na potrójną koronę w tym sezonie.

PSG jest natomiast drużyną dość nieprzewidywalną. W poprzednich miesiącach wywalczyła pięć trofeów, a we wspomnianych klubowych mistrzostwach świata dotarła do finału, przegranego z Chelsea Londyn. W bieżącym sezonie nie potrafi jednak szczególnie zdominować nawet krajowych rozgrywek. Z Pucharu Francji podopieczni Hiszpana Luisa Enrique odpadli po sensacyjnej porażce u siebie z Paris FC w 1/16 finału, a na cztery kolejki przed końcem sezonu ligowego mają sześć punktów przewagi nad Lens - niewiele biorąc pod uwagę, że w ubiegłym roku przewaga nad wicemistrzem wyniosła 19 pkt.

O ile starcie Bayernu z PSG można nazwać przedwczesnym finałem, to drugi półfinał ma już bardziej oczywistego faworyta. Arsenal przez większość sezonu imponował, szczególnie defensywą oraz rozwiązaniami przy stałych fragmentach gry. Wciąż prowadzi w tabeli angielskiej Premier League, choć jego przewaga nad Manchesterem City nie jest już w żadnym razie bezpieczna.

Natomiast awans Atletico do tej fazy można uznać za niespodziankę. Piłkarze trenera Diego Simeone nie zachwycają zwłaszcza w minionych tygodniach - z dziewięciu ostatnich meczów o stawkę wygrali tylko dwa. Za to jedno z tych zwycięstw pozwoliło im wyeliminować w ćwierćfinale LM Barcelonę. mimo porażki w rewanżu 1:2. Arsenal i Atletico grały już ze sobą w fazie ligowej bieżącego sezonu - w październiku Kanonierzy pewnie wygrali w Londynie 4:0.

Mecz Atletico - Arsenal pokaże TVP! PSG - Bayern w Canal+ Extra 1

Wtorkowy półfinał Ligi Mistrzów PSG - Bayern Monachium (godz. 21) będzie można obejrzeć tylko na kanale premium Canal+ (Canal+ Extra 1). Środowy mecz Atletico Madryt - Arsenal Londyn pokaże TVP 1 i TVP Sport oraz online SPORT.TVP.PL

