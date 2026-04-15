Real za burtą Ligi Mistrzów! Wielka awantura po meczu z Bayernem!

Real Madryt odpadł z Ligi Mistrzów po zaciętym meczu z Bayernem Monachium, przegrywając 3:4 w rewanżu.

Mecz obfitował w zwroty akcji, błędy bramkarzy i czerwoną kartkę dla Eduardo Camavingi, co podgrzało atmosferę.

Po końcowym gwizdku doszło do wielkiej awantury, w której czerwoną kartkę otrzymał Arda Guler.

Co doprowadziło do tak ostrej reakcji piłkarzy Realu i jakie konsekwencje czekają ich po tym incydencie?

Manuel Neuer już w pierwszej minucie popełnił poważny błąd. Po jego zagraniu z pola karnego piłkę przejął Arda Guler, który skierował ją do pustej bramki gospodarzy. Kibice Bayernu dobrze nie ochłonęli na Allianz Arenie, a kolejna pomyłka bramkarza wpłynęła na zmianę wyniku. Tym razem Andrij Łunin wykazał brak zdecydowania przy rzucie rożnym, co strzałem głową wykorzystał Aleksandar Pavlović (6.).

Nie był to koniec popisów Ardy Gulera, który tuż przed upływem drugiego kwadransa z rzutu wolnego mierzonym uderzeniem po raz drugi pokonał Manuela Neuera. W końcowych minutach połowy do remisu doprowadził Harry Kane, który kompletnie zmylił Łunina. W odpowiedzi kontra Realu, którą wykończył Kylian Mbappe, ponownie doprowadziła do prowadzenie „Królewskich”, a zarazem wyrównania stanu rywalizacji w dwumeczu.

Po zmianie stron doskonałych okazji strzeleckich nie brakowało, ale telebim boiskowy długo niezmiennie wskazywał prowadzenie gości. Trybuny mocno się ożywiły, gdy pomocnik Realu Eduardo Camavinga ukarany został drugą żółtą i w efekcie czerwoną kartką (w 86. minucie). Francuz wyleciał z boiska, bo po faulu na dodatek jeszcze zabrał ze sobą piłkę, opóźniając wznowienie gry. Wściekli piłkarze Realu awanturowali się z arbitrem, ale jego decyzja była jak najbardziej słuszna.

Po chwili lukę w defensywie rywali wykorzystał Luiz Diaz, który zza pola karnego pokonał bramkarza. Awans Bawarczyków przypieczętował Michael Olise po asyście Kane'a.

Po ostatnim gwizdku sfrustrowani gracze Realu ruszyli z pretensjami w kierunku sędziego Slavko Vincicia. Zaczęła się straszna awantura, a arbiter pokazał czerwoną kartkę Ardzie Gulerowi, prawdopodobnie za wulgarny język.

W starciach półfinałowych na przełomie kwietnia i maja PSG zagra z Bayernem, a Atletico Madryt zmierzy się Arsenalem.

GALERIA: Wielka awantura po meczu Bayern - Real

37