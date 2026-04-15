Wielki dramat Roberta Lewandowskiego. Co dalej? Stawiam trzy scenariusze

Przemysław Ofiara
2026-04-15 15:35

To koniec. Barcelona po dramatycznym boju odpadła z Ligi Mistrzów, a marzenia o podboju Europy znów trzeba odłożyć na kolejny rok. Dla Roberta Lewandowskiego ta porażka jest wyjątkowo bolesna, a w mediach natychmiast rozgorzała dyskusja: czy to był jego ostatni mecz w tych elitarnych rozgrywkach? W moim najnowszym komentarzu wideo, który możecie zobaczyć powyżej, analizuję trzy możliwe scenariusze dla kapitana reprezentacji Polski.

Krew, walka i bolesna porażka w Madrycie

Mecz rewanżowy z Atletico Madryt był prawdziwym horrorem. Barcelona rzuciła się do ataku, szybko odrabiając straty, ale na boisku polała się krew. Po brutalnym starciu z bramkarzem, Fermin Lopez zalał się krwią i potrzebował interwencji medycznej. Mimo wejścia z ławki, Robert Lewandowski nie był w stanie odwrócić losów dwumeczu. Po końcowym gwizdku nie krył rozpaczy.

- To boli bardziej, niż można wyrazić słowami – napisał w mediach społecznościowych.

Trzy drogi dla "Lewego". Omawiam je w moim wideo

Ta porażka otwiera puszkę Pandory z pytaniami o przyszłość Polaka. Jego kontrakt z Barceloną wygasa, a na horyzoncie majaczą trzy zupełnie różne drogi. Czy zdecyduje się zostać w Europie, by walczyć o Ligę Mistrzów w barwach Barcelony lub innego giganta, jak kuszący go AC Milan? A może wybierze gigantyczne pieniądze w Arabii Saudyjskiej, co oznaczałoby pożegnanie z Champions League? Jest też trzeci, pesymistyczny scenariusz. Wszystkie te opcje szczegółowo omawiam w moim komentarzu wideo.

Gigant, który już przeszedł do historii

Niezależnie od tego, jaką decyzję podejmie, jedno jest pewne – Robert Lewandowski to absolutny gigant Ligi Mistrzów. Jeśli to faktycznie był jego ostatni taniec, to żegna się z bilansem, który powala na kolana: 144 mecze i 109 goli. W całej historii tych rozgrywek lepsi od niego są tylko Leo Messi i Cristiano Ronaldo. Legenda.

